Šakils O'Nīls: Tā ir taisnība. Zeme ir plakana

Leģendārais Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) centra spēlētājs Šakils O'Nīls nācis klajā ar paziņojumu, ka zeme ir nevis apaļa, bet gan plakana.

«Tā ir taisnība. Zeme ir plakana. Zeme ir plakana. Jā, tā ir. Paklausieties, ir trīs veidi, kā manipulēt ar prātu, - tas, ko jūs lasāt, redzat un dzirdat. Skolā pirmā lieta, kuru mums mācīja, bija, ka Ameriku atklāja Kolumbs. Bet, kad viņš šeit ieradās, tad priekšā jau bija sarkanādaini cilvēki ar gariem matiem, kuri smēķēja pīpes. Par ko tas liecina? Par to, ka Kolumbs neatklāja Ameriku,» izdevumā «The Washington Post» citēts viens no visu laiku labākajiem NBA centra spēlētājiem.

45 gadus vecais O'Nīls ir TNT kanāla NBA analītiķis. Viņš nereti plēš jokus, tādēļ nav īsti zināms, vai viņa izteikumi ir uztverami nopietni.

«Es regulāri dodos no Floridas uz Kaliforniju, un manā izpratnē zeme ir plakana. Galu galā es nepārvietojos augšā un lejā par 360 grādiem. Jūs gribat teikt, ka Ķīna atrodas zem mums? Nopietni, Ķīna atrodas zem mums? Tā nu tas nav. Zeme ir plakana,» sacīja O'Nīls.

Ar apgalvojumu, ka zeme ir plakana, O'Nīls pievienojies citām NBA zvaigznēm, kas domā tieši tāpat. Iepriekš to paudis viens no Klīvlendas «Cavaliers» līderiem Kairijs Īrvings. Šai teorijai piekrituši arī Vilsons Čendlers no Denveras «Nuggets» un Goldensteitas «Warriors» zvaigzne Dreimonds Grīns.

Vēlāk gan Īrvings teica, ka tikai pajokojis, un brīnījās, ka tas izraisījis tik lielu rezonansi.

