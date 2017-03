Entonijs: Pāreja uz «Clippers»? Pat nejautājiet

Ņujorkas «Knicks» līderis Karmelo Entonijs nedomājot par pāreju uz kādu citu Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komandu. Viņš grib būt viens no tiem spēlētājiem, kas aizvada ilgu karjeru vai pat visu vienas vienības sastāvā.

«Pāreja uz «Clippers» komandu? Pat nejautājiet. Neesmu domājis par to. Tā vienkārši pirms maiņu darījuma noslēguma bija viena no versijām. Pēdējo pāris gadu laikā regulāri klīst runas par manu pāreju uz «Clippers» vai «Lakers» komandu. Sākumā mani saistīja ar «Lakers», bet tagad ar «Clippers»,» izdevumā «The New York Post» citēts Entonijs. «Es necenšos par to domāt, īpaši jau tagad, kad turpinu savu karjeru «Knicks» sastāvā.»

32 gadus vecais Entonijs pēdējā laikā neesot apmierināts ar Ņujorkas komandas treneru darbu, tajā skaitā galveno treneri Džefu Hornačeku. Turklāt viņš ir pret kluba prezidenta Fila Džeksona iecienīto «trijstūra shēmas uzbrukumu».

Reklāma

Tāpat Entonijs pastāstīja, ka viņa draugu Krisa Pola (Losandželosas «Clippers»), Dveina Veida (Čikāgas «Bulls») un Lebrona Džeimsa (Klīvlendas «Cavaliers») panākumi nav basketbolistam papildu motivācija.

2014. gadā Entonijs ar «Knicks» parakstīja piecu gadu līgumu, kas paredz, ka viņu bez paša vēlēšanās nevar aizmainīt uz citu komandu.

Kāds avots «The New York Post» norādījis, ka šajā vasarā Džeksons arī runās ar Entoniju par viņa iespējamo aizmainīšanu. Liela teikšana «Knicks» līdera lēmumā būšot ģimenei.

«Gribu būt viens no tiem, kurš visu karjeru aizvada vienā komandā. Domāju, ka tas ir iespējams. Tie puiši, kuri to ir izdarījuši, noņemu viņu priekšā cepuri,» teica Entonijs.

Šajā sezonā Entonijs vidēji mačā laukumā pavada 34,5 minūtes, kurās gūst 22,8 punktus, savāc 6,0 atlēkušās bumbas zem groziem un veic 2,9 rezultatīvas piespēles.

Nākamās trīs spēles «Knicks» komandai paredzētas izbraukumā. Naktī uz ceturtdienu (Latvijas laiks) Ņujorkas vienība spēlēs ar šosezon labu sniegumu demonstrējošo Jūtas «Jazz».

Saistītie raksti