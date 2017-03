Porziņģa 24 punkti neglābj «Knicks» no trešā zaudējuma pēc kārtas

Latviešu basketbolists Kristaps Porziņģis trešdien guva 24 punktus Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) regulārā čempionāta mačā, bet viņa pārstāvētā Ņujorkas «Knicks» komanda izbraukumā ar 101:108 (34:26, 21:25, 20:21, 26:36) piekāpās vienai no vadošajām Rietumu konferences vienībām Jūtas «Jazz», piedzīvojot trešo neveiksmi pēc kārtas.

«Knicks» basketbolisti atradās vadībā visu pirmo puslaiku, tomēr otrajā mača daļā spēlēja neveiksmīgāk un piedzīvoja nu jau kārtējo neveiksmi.

«Knicks» šis ir trešais zaudējums pēc kārtas un sestais pēdējo septiņu maču laikā.

Šomēnes aizvadītajās 11 spēlēs «Knicks» komanda guvusi trīs uzvaras, bet bez lieliem panākumiem tā cīnās jau kopš Ziemassvētkiem.

Porziņģis ar 24 punktiem bija «Knicks» rezultatīvākais basketbolists. Latvietis laukumā pavadītajā 31 minūtē grozā raidīja piecus no desmit divpunktu metieniem, trīs no septiņiem trīspunktniekiem un piecus no sešiem «sodiņiem».

Tāpat latvieša rēķinā septiņas atlēkušās bumbas, viena pārtverta piespēle, viens bloķēts metiens un piecas piezīmes.

Vēl «Knicks» rindās ar 17 punktiem atzīmējās Deriks Rouzs, kurš gan iedzīvojās nelielā savainojumā un cīņas izskaņā vairs nespēlēja, bet 16 punktu pievienoja Karmelo Entonijs.

Savukārt «Jazz» sastāvā lielisku maču aizvadīja francūzis Rūdijs Gobērs, kura rēķinā 35 punkti un 13 atlēkušās bumbas, bet Gordons Heivords pievienoja 19 punktus.

Jau šī mača sākumā Porziņģis trāpīja divus tālmetienus pēc kārtas, kamēr «Knicks» bija iesākusi lieliski, jo pirmās ceturtdaļas laikā tās pārsvars pret spēcīgo «Jazz» sasniedza jau 12 punktus. Turpinājumā latvietis ar gūtiem punktiem izcēlās vien otrajā ceturksnī, viņam grozā raidot piecus no sešiem «sodiņiem».

Ņujorkas komanda vadībā atradās visu pirmo puslaiku, neļaujot mājiniekiem būt priekšā ne uz brīdi, tikmēr Porziņģis pirmajā puslaikā atzīmējās ar 11 punktiem.

Tiesa, Jūtas klubam pamazām izdevās izlīdzināt spēles gaitu, tomēr vēl otrā puslaika ievadā «Knicks» basketbolistiem izdevās saglabāt vadību, turklāt ar četriem punktiem pēc kārtas izcēlās arī Latvijas basketbolists, atzīmējoties arī ar «slam-dunk». Trešās ceturtdaļas sestajā minūtē Porziņgis nopelnīja jau ceturto piezīmi, kas viņam lika atgriezties uz rezervistu soliņa. Brīdi vēlāk «Jazz» pirmo reizi izvirzījās vadībā (65:63).

Cīņas turpinājumā spēle ritēja punkts punktā, bet Porziņģis laukumā atgriezās ceturtās ceturtdaļas sākumā. Par spīti piezīmju problēmai viņš turpināja būt gana aktīvs, gūstot vēl dažus punktus, tostarp divus ar elegantu caurgājienu. Tuvojoties pamatlaika izskaņai, «Jazz» bija pārņēmuši iniciatīvu un ieguva deviņu punktu vadību (96:87). Pa to laiku Latvijas basketbolists nopelnīja savu piekto piezīmi, tāpēc uz brīdi atgriezās uz rezervistu soliņa.

Priekšpēdējā minūtē Porziņģis atkal bija laukumā un izcēlās ar vēl vienu bumbas triecienu grozā no augšas. Tiesa, kopumā spēles liktenis jau bija izšķirts, «Knicks» piedzīvojot kārtējo neveiksmi.

«Knicks» ar 71 spēlē izcīnītām 27 uzvarām Austrumu konferences kopvērtējumā ieņem 12.vietu un vairs reāli nepretendē uz iekļūšanu izslēgšanas turnīrā, kamēr «Jazz» ar 44 panākumiem 72 mačos atrodas ceturtajā vietā Rietumu konferencē.

Nākamo maču «Knicks» aizvadīs jau ceturtdien, kad viesosies pie Portlendas «Trail Blazers», savukārt sestdien gaidāma tikšanās ar Dāvja Bertāna pārstāvēto Sanantonio «Spurs».

