Porziņģis: Pret Gobēru nebija viegli, bet arī man bija priekšrocības

Latviešu basketbolistam Kristapam Porziņģim no Ņujorkas «Knicks» komandas trešdien Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) regulārā čempionāta mačā pret vienu no Jūtas «Jazz» līderiem Rūdiju Gobēru neklājās viegli, taču arī viņam bija savas priekšrocības, izteicās latvietis.

«Knicks» trešdien ar izbraukumā ar 101:108 (34:26, 21:25, 20:21, 26:36) piekāpās vienai no vadošajām Rietumu konferences vienībām «Jazz», piedzīvojot trešo neveiksmi pēc kārtas. Porziņģis ar 24 punktiem kļuva par Ņujorkas kluba rezultatīvāko basketbolistu, kamēr pretiniekiem lielisks bija franču centrs Gobērs - 35 punkti un 13 atlēkušās bumbas.

«Iespējams, mūsu garie spēlētāji pārlieku palīdzēja saviem komandas biedriem, kas Gobēru atstāja brīvu un ļāva viņam gūt punktus,» pēc mača teica Porziņģis. «Gobērs ir viens no labākajiem NBA metienu bloķētājiem un atlēkušo bumbu vācējiem. Protams, nebija viegli, taču, domāju, ka man pret viņu arī bija priekšrocības, jo spēlēju savu spēli, kas bija tālāk no groza. Centos to izmantot. Domāju, ka mums izdevās labs duelis.»

Pamatlaika beigās savainojumā iedzīvojās «Knicks» sākumsastāva saspēles vadītājs Deriks Rouzs, kurš līdz ar to noslēdzošajās minūtēs nevarēja atrasties laukumā, lai gan pirms tam bija iemetis 17 punktus.

«Protams, Rouzs mums bija nepieciešams, taču viņam vispirms jābūt veselam. Cerams, viņš varēs piedalīties nākamajā mačā. Rouza mums spēles beigās pietrūka,» izteicās Porziņģis.

Pats Rouzs pēc mača izteicās, ka viņam ir pēdas savainojums, taču par traumas nopietnību vēl nav īstas skaidrības.

Porziņģis šosezon 60 spēlēs vidēji izcēlies ar 18,1 punktu un 7,3 atlēkušajām bumbām, abos rādītājos būdams otrais labākais komandā.

«Knicks» ar 71 spēlē izcīnītām 27 uzvarām Austrumu konferences kopvērtējumā ieņem 12.vietu un vairs reāli nepretendē uz iekļūšanu izslēgšanas turnīrā, kamēr «Jazz» ar 44 panākumiem 72 mačos atrodas ceturtajā vietā Rietumu konferencē.

Nākamo maču «Knicks» aizvadīs jau ceturtdien, kad viesosies pie Portlendas «Trail Blazers», savukārt sestdien gaidāma tikšanās ar Dāvja Bertāna pārstāvēto Sanantonio «Spurs».

