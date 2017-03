Šmits atzīts par ULEB Eiropas kausa sezonas uzlecošo zvaigzni

Latviešu basketbolists Rolands Šmits, kurš pārstāv Spānijas vienību Fuenlavradas «Montakit», atzīts par ULEB Eiropas kausa sezonas uzlecošo zvaigzni, vēsta turnīra rīkotāji.

Patlaban 21 gadu vecais uzbrucējs šosezon palīdzēja Fuenlavradas vienībai sasniegt Eiropas kausa otro posmu un līdz pēdējai kārtai cīnīties par izslēgšanas turnīra ceturtdaļfinālu, kur gan «Montakit» neiekļuva.

Pirms diviem gadiem šo apbalvojumu saņēma Kristaps Porziņģis, kurš toreiz pārstāvēja «Sevilla» komandu, bet tagad veiksmīgi turpina karjeru Nacionālajā basketbola asociācijā (NBA).

«Kas tāds nenotiek katru dienu, un tas man palīdzēs turpināt strādāt un virzīties uz priekšu. Pat ja tā ir balva par individuālo sniegumu, man jāpasakās komandas biedriem un treneriem ne tikai par šo sezonu, bet arī par iepriekšējo. Viņi man palīdzējuši izaugt kā spēlētājam. Nākamreiz, kad satikšu Porziņģi, varēšu teikt, ka arī dabūju šādu balvu. Pats svarīgākais ir tas, ka smagais darbs atmaksājas. Tagad man jāturpina strādāt, lai katru dienu pierādīju sevi,» turnīra rīkotāji citē Šmitu.

Šmits Eiropas kausā laukumā bija visās 14 spēlēs, pusi no tām sākot starta pieciniekā. Vidēji mačā viņš iemeta 9,4 punktus, izcīnīja 2,8 atlēkušās bumbas un veica 0,9 rezultatīvas piespēles. Latvietis realizēja 60,4% no saviem divpunktu metieniem un 48,8% no tālmetieniem, kas bija septītais labākais rādītājs turnīrā.

Šmits savā komandām bija trešais ražīgākais punktu guvējs, trešais labākais cīnītājs pēc atlēkušajām bumbām, iekrāja trešo lielāko efektivitātes koeficienta punktu skaitu un bija ceturtais labākais piespēļu pārtvērējs.

No visiem jaunajiem spēlētājiem līdz 22 gadu vecumam Šmits iekrāja visvairāk efektivitātes koeficienta punktus (113), guva visvairāk punktus (131) un iemeta vidēji visvairāk punktus 40 minūtēs (17,03). Šmits jauno spēlētāju sarakstā iekļuva pirmajā pieciniekā atlēkušajās bumbās, atlēkušajās bumbās aizsardzībā, rezultatīvās piespēlēs, pārtvertajās bumbās, kā arī izpildītajos divpunktniekos un tālmetienos.

Valmierietis 11 spēlēs pēc kārtas iemeta vismaz vienu tālmetienu. Tāpat viņš bija visprecīzākais no basketbolistiem, kuri izpildīja vismaz pa 40 divpunktu metieniem un tālmetieniem.

Savu ULEB Eiropas kausa karjeras rekordu viņš laboja pirmā posma septītajā kārtā, kad Maskavas apgabala «Himki» grozā iemeta 21 punktu, realizējot piecus no sešiem tālmetieniem.

Šmits «Montakit» vienībai pievienojās 16 gadu vecumā, bet profesionāļa karjerā viņš aizvada savu otro sezonu.

Par sacensību uzlecošo zvaigzni var atzīt spēlētājus līdz 22 gadu vecumam.

