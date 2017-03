Gailītis: Pret «Kalev» nekad nav bijis viegli

Pret Tallinas «Kalev» komandu, jo īpaši viņu laukumā, nekad nav bijis viegli spēlēt, taču laba precizitāte no tālmetienu līnijas un spēja mača beigās kontrolēt cīņas gaitu, svētdien ļāva «VEF Rīga» komandai izcīnīt uzvaru VTB Vienotās līgas spēlē, pēc mača atzina rīdzinieku komandas galvenais treneris Jānis Gailītis.

«VEF Rīga» basketbolisti svētdien viesos principiālā Baltijas klubu derbijā ar 82:74 (16:17, 23:18, 20:24, 23:15) uzvarēja Tallinas «Kalev» komandu, sperot vēl vienu soli pretim dalībai izslēgšanas turnīrā.

«Tallinas «Kalev» allaž ir bijusi laba komanda, kura spēlē gudru basketbolu. Pret viņiem vienmēr ir bijis grūti spēlēt. Pirms šīs sezonas komandas sastāvs piedzīvoja lielas izmaiņas, taču vienalga pret «Kalev» vienmēr bijušas grūtas spēles, jo īpaši Tallinā,» pēc mača atzina Gailītis.

Latvijas kluba rindās teicamu sniegumu nodemonstrēja komandas kapteinis Jānis Blūms, kurš guva 31 punktu, tostarp realizējot astoņus no 15 tālmetieniem, bet komanda kopumā no perimetra realizēja 15 no 29 raidījumiem, metot ar 52% precizitāti.

«Šodien nebija viegli, lai arī trāpījām daudz metienus no trīspunktu līnijas, taču zaudējām daudz atlēkušās bumbas. Par laimi mēs mača beigām spējām kontrolēt cīņas gaitu,» stāstīja Gailītis.

«VEF Rīga» zaudēja cīņu zem groziem, jo izcīnīja 34 atlēkušās bumbas, kamēr pretinieki tika pie 38 bumbām, tomēr tas netraucēja viesiem tikt pie panākuma.

Šajā mačā Latvijas klubam nepalīdzēja pieredzējušais Armands Šķēle, kurš guvis nelielu traumu. Šķēle savulaik vairākas sezonas aizvadīja tieši «Kalev» komandā.

«Armands ļoti gribēja šovakar spēlēt, bet diemžēl, to nevarēja. Viņa vecumā sīki savainojumi gadās,» atklāja Gailītis.

Rīdzinieki turpina cīņu par ceļazīmi uz izslēgšanas turnīru, pēc šī mača nostiprinoties kopvērtējuma sestajā pozīcijā. Savukārt «Kalev» komandai pēc šīs neveiksmes zuda izredzes uz dalību «play-off».

Vienotās līgas kopvērtējumā vadībā ar 18 uzvarām 20 spēlēs ir Maskavas CSKA komanda. Tikpat uzvaru, taču 21 spēlē, guvusi Sanktpēterburgas «Zeņit», kur otro sezonu spēlē Jānis Timma, bet vietu izslēgšanas spēlēs bez šīm divām komandām jau ir garantējušas arī Maskavas apgabala «Himki» un Krasnodaras «Lokomotiv-Kubaņ» vienības.

«VEF Rīga» ar desmit uzvarām 19 spēlēs ir sestajā pozīcijā, bet Artūra Štālberga un Edmunda Valeiko trenētā «Ņižņij Novgorod» ar septiņiem panākumiem 21 mačā atrodama desmitajā vietā, tomēr trīs mačus pirms sezonas beigām no astotajā pozīcijā esošās «Astana» atpaliek par divu uzvaru tiesu.

Tikmēr «Kalev» ar piecām uzvarām 21 mačā ir 11.pozīcijā, apsteidzot vienīgi Minskas «Cmoki» un Permas «Parma».

«VEF Rīga» klubs Vienotās līgas sacensībās piedalās jau astoto sezonu pēc kārtas.

