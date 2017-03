Porziņģis rezultatīvākais «Knicks» rindās zaudējumā «Heat» komandai

Latviešu basketbolists Kristaps Porziņģis trešdien iemeta 20 punktus Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) regulārā čempionāta mačā, bet viņa pārstāvētā Ņujorkas «Knicks» komanda savā laukumā ar 88:105 (22:24, 19:25, 27:28, 20:28) piekāpās Maiami «Heat».

Šis zaudējums «Knicks» vienībai trešdien arī oficiāli lika zaudēt izredzes sasniegt izslēgšanas turnīru. Ņujorkas komanda piedzīvojusi sešus zaudējumus pēdējās septiņās spēlēs.

Porziņģis šajā mačā laukumā pavadīja 35 minūtes, kuru laikā iemeta 20 punktus un savāca astoņas atlēkušās bumbas. Latvietis šajā mačā grozā raidīja piecus no desmit divpunktu metieniem, vienu no trim trīspunktniekiem un septiņus no desmit «sodiņiem».

Reklāma

Vēl Latvijas basketbolista rēķinā divas rezultatīvas piespēles, trīs bloķēti metieni, trīs kļūdas un trīs piezīmes.

Porzinģis bija rezultatīvākais spēlētājs «Knicks» sastāvā, kamēr 12 punktus un deviņas atlēkušās bumbas pievienoja Villijs Ernangomess, bet desmit punkti Kortnijam Lī. Tikmēr Karmelo Entonijs tika tikai pie deviņiem punktiem.

Savukārt «Heat» rindās ar 20 punktiem, deviņām rezultatīvām piespēlēm un septiņām atlēkušajām izcēlās Gorans Dragičs, bet 18 punktus pievienoja Džeimss Džonsons.

Maču Porziņģis iesāka ar diviem neprecīziem divpunktu metieniem, tomēr pēc tam viņš izcēlās ar trāpīgu trīspunktnieku. Tikmēr «Heat» basketbolistiem pirmā ceturkšņa laikā izdevās iegūt astoņu punktu vadību - 24:16. Šī nogriežņa pēdējā minūtē latviešu basketbolists atzīmējās arī ar teicamu spēli aizsardzībā, jo divreiz bloķēja pretinieku metienus.

Tiesa, nekur tālāk Maiami vienība neatrāvās un pirmais puslaiks kopumā aizritēja līdzvērtīgā cīņā. Porziņģim kopumā mača pirmā daļa nebija diez ko veiksmīga, jo viņš vairākas reizes arī kļūdījās un meta grozam secen. Pirmo puslaiku gan «Heat» noslēdza ar astoņu punktu handikapu (49:41), kamēr Latvijas basketbolists lielajā pārtraukumā devās ar tikai četriem punktiem kabatā, kas visi tika gūti pirmajā ceturksnī.

Otrajā puslaikā, pateicoties savai aktivitātei, Porzinģis vairākkārt stājās uz soda metiena līnijas, kas viņam ļāva palielināt savu punktu bagāžu. Tiesa, «Knicks» vairs neizdevās samazināt rezultāta starpību. Trešajā ceturtdaļā latvietis iemeta sešus no septiņiem «sodiņiem» un pāris divpunktniekus, kļūdams par rezultatīvāko Ņujorkas komandas basketbolistu.

Tomēr kopumā «Knicks» sniegums jau atkal bija blāvs, bet Porziņģis ar vēl pāris precīziem metieniem, tostarp vienu «slam-dunk» sasniedza 20 punktu robežu. Tiesa, mājiniekiem gan nācās samierināties ar pārliecinošu zaudējumu, jo pamatlaika izskaņā «Heat» vadība pārsniedza jau 20 punktus.

«Knicks» ar 28 uzvarām 75 spēlēs Austrumu konferences kopvērtējumā ieņem 13.vietu un vairs nepretendē uz iekļūšanu izslēgšanas turnīrā, jo astotajā pozīcijā esošajai «Heat» ir par deviņiem panākumiem vairāk, bet līdz regulārās sezonas beigām atlikuši vairs tikai septiņi mači.

Nākamo maču «Knicks» basketbolisti aizvadīs piektdien izbraukumā, vēlreiz tiekoties ar «Heat».

Saistītie raksti