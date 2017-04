Kristaps Porziņģis. Foto: AP/ScanPix

Pagājušajā nedēļas nogalē risinājās daudz Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) maču un netrūka kuriozu momentu. Viens no tādiem bija ar Kristapa Porziņģa (Ņujorkas «Knicks») dalību, kad viņa pārstāvētā vienība spēkojās ar spēcīgo Bostonas «Celtics». Latvietis ietrieca bumbu grozā no augšas, bet viņa sedzējs Als Horfords to nepamanīja (sk. no 1:38 min.). Par šo epizodi pasmīnēja pats Porziņģis. Noskaties visu video, ir interesanti.