«Knicks» īpašnieks komandas līdzjutēju nosaucis par muļķi

Pretrunīgi vērtētais Kristapa Porziņģa pārstāvētā Ņujorkas kluba «Knicks» prezidents Džeimss Dolans kādu komandas līdzjutēju nosaucis par muļķi.

Pirms regulārās sezonas spēlēs pret Čikāgas «Bulls» vienību (100:91) Ņujorkas komandas līdzjutējs Maiks Hamerskis aicināja Dolanu pārdot «Knicks» klubu.

«Es viņu nosaucu par muļķi, jo viņš ir muļķis,» ESPN sacīja Dolans.

Viņš pie «Knicks» mājas spēļu arēnas «Madison Square Garden» iesaistījies vārdu apmaiņā ar Hamerski, kurš noliedza, ka būtu bijis alkohola ietekmē.

Viens no Dolana apsargiem esot sekojis 35 gadus vecajam līdzjutējam, it kā pavadot viņu no arēnas. Taču Hamerskis «Madison Square Garden» iekļuvis pa citu ieeju un noskatījies «Knicks» uzvaru, kurā muguras sāpju dēļ nepiedalījās Porziņģis.

Šī nebija pirmā reize, kad Dolans iesaistās konfliktā ar komandas līdzjutējiem. Februārī pēc «Knicks» īpašnieka asas vārdu apmaiņas ar kādreizējo komandas zvaigzni Čārlzu Oukliju bijušais basketbolists, saslēgts roku dzelžos, tika aizvests no «Madison Square Garden».

Dolanu iepriekš kritizējuši vairāki pazīstami basketbolisti. Piemēram, viens no Goldensteitas «Warriors» komandas līderiem Dreimonds Grīns viņu nosauca par cilvēku ar vergtura mentalitāti.

