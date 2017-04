«Ņižņij Novgorod» vadītājs: Štālbergs pie mums ieguva nenovērtējamu pieredzi

Krievijas basketbola komandas «Ņižņij Novgorod» vadībai bija lielas simpātijas pret latviešu speciālistu Artūru Štālbergu, tomēr sportā visu izsaka rezultāts, intervijā laikrakstam «Izvestija» paudis vienības valdes priekšsēdētājs Sergejs Panovs.

Kā vēstīts, pirmdien «Ņižņij Novgorod» komanda pavēstīja, ka nepagarinās sadarbību ar Štālbergu. Tiek uzskatīts, ka jau tuvākajās dienās viņa vietā tiks apstiprināts serbs Zorans Lukičs.

Vienība šosezon VTB Vienotās līgas sezonā ar astoņiem panākumiem 24 mačos ieņēma devīto vietu un palika ārpus izslēgšanas turnīra. Savukārt ULEB Eiropas kausā «Ņižņij Novgorod» nemaz nekvalificējās izslēgšanas sacensībām.

«Štālbergam beidzās kontrakts. Sportā visu izsaka rezultāts, tāpēc, neskatoties uz lielajām simpātijām pret Artūru, lēmām to nepagarināt,» paudis Panovs. «Viņš ieguva nenovērtējamu pieredzi, trenējot Vienotās līgas komandu, un aizvadīja produktīvu darbu ar mūsu jaunajiem spēlētājiem. Artūrs ir perspektīvs treneris, kuram viss vēl priekšā.»

Šosezon Štālberga palīgs Ņižņijnovgorodas komandā bija cits latvietis Edmunds Valeiko.

Spekulācijas par Štālberga nākotni sākās jau marta vidū, kad «Ņižņij Novgorod» sporta direktoru tika apstiprināts Lukičs, kurš iepriekš piecus gadus trenējis vienību. Savukārt jau iepriekš šomēnes basketbola apskatnieki ziņoja, ka Lukičs nākamajā sezonā būs vienības galvenais treneris.

Lukičs ar «Ņižņij Novgorod» komandu strādāja no 2008. līdz 2014.gadam, pēdējā no sezonām sasniedzot ar to vēl neredzētus augstumus un iekļūstot VTB bankas rīkotās Vienotās basketbola līgas finālā, kur gan tika atzīts Krievijas granda Maskavas CSKA pārākums. Pirms tam viņš arī 2010.gadā bija palīdzējis komandai sasniegt Krievijas čempionāta sudraba godalgas.

Pēc Lukiča aiziešanas par «Ņižņij Novgorod» galveno treneri kļuva Ainars Bagatskis, kurš šos pienākumus pilda arī Latvijas basketbola valstsvienībā. Viņš amatā palika uz divām sezonām un reizi palīdzēja Ņižņijnovgorodas komandai sasniegt Vienotās līgas pusfinālu. Savukārt pēc iepriekšējās sezonas Bagatskis amatu atstāja un viņa vietā jau samazināta budžeta apstākļos stājās Štālbergs.

Štālbergs iepriekš strādājis arī Latvijas čempionāta komandu «Liepājas lauvas» un «Valmiera» treneru kolektīvos, kā arī Ukrainas augstākās basketbola līgas komandā «Mykolaiv», būdams galvenā trenera latvieša Agra Galvanovska palīgs.

Štālbergs ir Bagatska asistents Latvijas valstsvienībā.

