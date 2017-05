«VEF Rīga» ar zaudējumu «Zeņit» komandai sāk VTB līgas «play-off»

Latvijas vicečempione basketbolā «VEF Rīga», tikpat kā visu spēli atrodoties iedzinējos, pirmdien VTB Vienotās līgas ceturtdaļfināla sērijas pirmajā mačā izbraukumā ar 81:93 (15:26, 26:24, 21:23, 19:20) zaudēja Jāņa Timmas pārstāvētajai Sanktpēterburgas «Zeņit» komandai.

Tādējādi sērijā līdz trim uzvarām «Zeņit» komanda izvirzījusies vadībā ar 1-0.

«VEF Rīga» sastāvā rezultatīvākais ar 16 punktiem bija komandas kapteinis Jānis Blūms, kamēr 12 punktus un astoņas atlēkušās bumbas pievienoja Mareks Mejeris. Savukārt vēl ar astoņiem punktiem atzīmējās Arns Labucks un Kristofers Ričardss.

Pretinieku rindās rezultatīvākais ar 18 punktiem tikmēr bija Ārons Vaits.

Tikmēr Timma šajā mačā laukumā pavadītajās 24 minūtēs un 55 sekundēs guva deviņus punktus. Latvietis grozā raidīja vienu no diviem divpunktniekiem, divus no sešiem trīspunktniekiem un vienu no četriem «sodiņiem». Tāpat basketbolista rēķinā viena atlēkusī bumba, viena rezultatīva piespēle, viena pārtverta bumba, viens bloķēts metiens, četras piezīmes un četri izprovocēti noteikumu pārkāpumi, kas ļāva iekrāt piecus efektivitātes punktus.

Tieši «VEF Rīga» atklāja šī mača rezultātu, kad trīspunktnieku iemeta Labucks, tomēr uzreiz pēc tam ar precīzu tālmetienu atbildēja tieši Timma. Pirmajās minūtēs abas vienības izcēlās ar vairākiem precīziem trejačiem, kas rezultātam ļāva strauji augt. Lai arī sākumā rīdzinieki vēl puslīdz turējās līdz spēcīgajai «Zeņit» vienībai, pirmās ceturtdaļas izskaņā iniciatīva pilnībā bija pārgājusi mājinieku rindās, priekšpēdējā ceturkšņa minūtē viņiem izvirzoties vadībā jau ar 25:12.

Līdzīgā garā šis duelis tika aizvadīts arī pirmā puslaika turpinājumā, jo «Zeņit» stabili turējās vairāk nekā desmit punktu attālumā. Tiesa, pirmā puslaika beigās «VEF Rīga» atjaunoja intrigu, jo Blūms pēc precīza trīspunktnieka samazināja starpību vairs tikai līdz astoņiem punktiem (36:44). Tuvāk gan pietuvoties vairs nesanāca, turklāt pāris reizes rīdzinieki ne pārāk veiksmīgi nospēlēja aizsardzībā, kas pirmo puslaiku lika noslēgt ar deviņu punktu deficītu - 41:50.

Otro puslaiku ar diviem gūtiem punktiem atklāja Labucks, samazinot starpību vairs tikai līdz septiņiem punktiem, tomēr tuvāk «Zeņit» pretiniekus vairs nepielaida. Vēl trešās ceturtdaļas izskaņā Sanktpēterburgas vienība panāca jau 18 punktu pārsvaru (51:69), bet rīdzinieki vēl līdz pārtraukumam spēja šo starpību samazināt uz pusi.

Tomēr arī pēc tam Latvijas vicečempioniem neizdevās turpināt iesākto pakaļdzīšanos, jo pēc ceturtās ceturtdaļas sākuma «Zeņit» pāris uzbrukumos atkal bija veiksmīgāki. Tiesa, pēc Blūma precīzā trīspunktnieka ar sodu un Abdula Gadija tālmetiena viesiem izdevās pietuvoties līdz 71:82, bet pēc Ričardsa precīza metiena no distances tablo vēstīja vairs tikai 76:83. Turpmākajās minūtēs Latvijas klubs gan atkal nenospēlēja veiksmīgi, «Zeņit» gūstot desmit punktus pēc kārtas.

Noslēdzošajās pāris minūtēs «VEF Rīga» komandai vairs neatradās pretargumenti, lai mainītu šīs cīņas ritējumu.

Sērijas otrais mačs trešdien arī notiks Sanktpēterburgā, bet trešais duelis sestdien ieplānots «Arēnā Rīga».

Regulārajā turnīrā abas komandas tikās divas reizes, uzvaras gūstot «Zeņit» vienībai. Vispirms oktobrī tā savā laukumā bija pārāka ar 90:76, kamēr pēc tam februārī Rīgā Sanktpēterburgas klubs izcīnīja panākumu ar 82:73.

Uzreiz pēc šīs sērijas «VEF Rīga» sāks arī «OlyBet» Latvijas Basketbola līgas (LBL) pusfināla sēriju, kur tās pretiniece kļūs zināma jau pirmdien.

«VEF Rīga» komanda regulārajā sezonā izcīnīja septīto vietu un Vienotās līgas izslēgšanas turnīrā iekļuvusi otro reizi vēsturē, kamēr «Zeņit» bija regulārās sezonas otrā labākā komanda, izcīnot 21 panākumu 24 mačos. Sanktpēterburgas vienība Vienotajā līgā nav zaudējusi jau kopš decembra vidus, triumfējot 16 spēlēs pēc kārtas.

«Zeņit» komandas sastāvā ir saspēles vadītājs Stefans Markovičs, kurš pērnajā vasarā Serbijas valstsvienības sastāvā kļuva par olimpisko vicečempionu, kā arī Malagas «Unicaja» komandā guva ULEB Eirolīgas pieredzi. Patlaban Markovičs ir viens no vadošajiem Vienotās līgas spēlētājiem, atrodoties otrajā vietā rezultatīvo piespēļu kategorijā.

Tikmēr «Zeņit» labākais punktu guvējs ir galvenā trenera Vasilija Karasjova dēls Sergejs Karasjovs, kurš uzskatāms par vienu no labākajiem jaunās paaudzes Krievijas basketbolistiem. Pirms tam Karasjovs trīs gadus pavadīja Nacionālajā basketbola asociācijā (NBA).

Savukārt «Zeņit» vienības kapteinis Timma šosezon Vienotās līgas regulārajā čempionātā vidēji iemeta 13,6 punktus, savāca 4,0 atlēkušās bumbas un izpildīja 2,6 rezultatīvas piespēles. Tiesa, elkoņa traumas dēļ Timma izlaida pēdējās regulārās sezonas spēles. Savukārt ULEB Eiropas kausā latvietim deviņos mačos caurmērā bija 12,6 punkti, 4,7 atlēkušās bumbas un 4,1 rezultatīva piespēle.

Kā pagājušajā nedēļā vēstīja spāņu mediji, Timma tuvākajā laikā varētu noslēgt līgumu ar ULEB Eirolīgas dalībnieci Vitorijas «Baskonia» no Spānijas.

Regulārajā sezonā starp labākajiem iekļuva arī vairāki «VEF Rīga» spēlētāji - ceturtais labākais punktu guvējs bija Jānis Blūms (vidēji spēlē 17,9 punkti), Mareks Mejeris bija devītais atlēkušajās bumbas (6,6), bet Abduls Gadijs - astotajā vietā rezultatīvajās piespēlēs (5,0).

«VEF Rīga» klubs Vienotās līgas sacensībās piedalās jau astoto sezonu pēc kārtas, bet izslēgšanas turnīram tā līdz šim vienīgo reizi kvalificējās 2012./13.gada sezonā, kad vispirms uzveica Astanas «Tigers» basketbolistus, bet ceturtdaļfinālā trīs reizes pārliecinoši zaudēja Maskavas apgabala «Himki».

