Gailīts: «VEF Rīga» basketbolisti parādīja raksturu

Latvijas vicečempiones «VEF Rīga» basketbolisti trešdien VTB Vienotās līgas ceturtdaļfināla sērijas otrajā mačā parādīja raksturu, atzīst rīdzinieku galvenais treneris Jānis Gailītis.

«VEF Rīga» trešdien viesos sīvā cīņā ar 74:79 zaudēja Jāņa Timmas pārstāvētajai Sanktpēterburgas «Zeņit» komandai, nonākot neveiksmes attālumā no fiasko visā sērijā.

«Slikti iesākām otro puslaiku, līdz ar to vajadzēja atspēlēties. Mača beigās Raiens Tūlsons iemeta ļoti sarežģītus metienus, parādot, ka ir augstākās klases basketbolists. Savukārt mēs izšķirošos metienus netrāpījām. Neskatoties uz to, esmu apmierināts ar komandas sniegumu, jo basketbolisti parādīja raksturu. Bija iespējas uzvarēt Sanktpēterburgā, bet tagad gatavosimies cīņai Rīgā,» «Zeņit» citē Gailīti.

Tikmēr Sanktpēterburgas komandas galvenais treneris Vasīlijs Karasjovs atzina, ka «Zeņit» basketbolistiem cīņa izvērtās ļoti smaga.

««VEF Rīga» ļoti labi spēlēja un bija sīvs pretinieks, kam nebijām gatavi. Spēles sākumā nebijām gatavi, kamēr «VEF Rīga» jau no pirmajām minūtēm cīnījās. Pretinieku komandā savākti īsti veči, kuri spēlējuši arī ārzemju klubos un pret kuriem ceturtdaļfinālā spēlēt nav viegli. Savā laukumā pirmajā ceturtdaļā iemest tikai desmit punktus - tas ir smieklīgi,» pauda Karasjovs.

Tāpat «Zeņit» galvenais treneris atzīmēja, ka Timma un Sergejs Karasjovs, kuri trešdien sameta attiecīgi astoņus un deviņus punktus, šobrīd atgūstas no traumām, līdz ar to viņu sniegums šobrīd esot bāla ēna no basketbolistu patiesajām spējām.

Sērijas trešais duelis sestdien ieplānots «Arēnā Rīga», bet ceturtais mačs, ja būs nepieciešams, Rīgā tiks aizvadīts nākamajā pirmdienā.

«VEF Rīga» klubs Vienotās līgas sacensībās piedalās jau astoto sezonu pēc kārtas, bet izslēgšanas turnīram tā līdz šim vienīgo reizi bija kvalificējusies 2012./13.gada sezonā, kad vispirms uzveica Astanas «Tigers» basketbolistus, bet ceturtdaļfinālā trīs reizes pārliecinoši zaudēja Maskavas apgabala «Himki».

