Latvijas basketbolisti PK kvalifikācijas ciklā spēlēs ar Turciju un Ukrainu

Latvijas vīriešu basketbola izlase 2019.gada Pasaules kausa kvalifikācijas Eiropas zonas turnīrā spēlēs vienā apakšgrupā ar Turciju un Ukrainu, kā arī vienu pirmskvalifikācijas veiksminieci.

Latvijas izlase, būdama izlikta otrajā grozā, svētdien tika ielozēta kvalifikācijas turnīra B apakšgrupā.

Zīmīgi, ka Latvijas izlase ar Turciju sacentīsies arī šī gada Eiropas čempionāta finālturnīrā, kas notiks Stambulā.

Pasaules kausa kvalifikācijas spēles notiks sešos logos - šī gada 20.-28. novembrī, 2018.gada 19.- 27.februārī, 25.jūnijā - 3.jūlijā, 10.-18.septembrī un 26.novembrī - 4.decembrī, kā arī 2019.gada 18.-26.februārī. Šajos logos katrai komandai paredzēts aizvadīt vienu līdz divas spēles.

«Ilggadējais valstsvienības galvenais treneris Ainars Bagatskis mēdz uzsvērt, ka lielo turnīru izlozes rezultātus grūti komentēt, kamēr nav zināms, kāds būs komandu sastāvs un, pats galvenais, kā pašiem izdosies sagatavoties. Arī tagad vēl nav īstais brīdis detalizētiem komentāriem, lai arī zinām Turcijas basketbola sistēmas panāktos iespaidīgos rezultātus Eiropas jaunatnes turnīros un esam sakrājuši bagātu pieredzi spēlēs ar Ukrainas izlasi,» Latvijas Basketbola savienība citē tās prezidenta Valda Voina teikto.

«Pirmkārt, pagaidām zinām tikai divus no trim pretiniekiem pirmā posma turnīrā un septiņos mēnešos līdz pirmajām spēlēm vēl būs daudz jaunas un konkrētas informācijas.»

«Otrkārt, gan Latvijas vīriešu valstsvienības vadības, gan Basketbola savienības uzmanības centrā tagad ir gatavošanās septembrī Stambulā paredzētajam Eiropas čempionāta finālturnīram,» uzsvēra Voins.

«Tas nenozīmē, ka par valstsvienības startu Pasaules kausa izcīņas turnīrā sāksim domāt tikai septembra beigās. Notiek darbs pie dažādiem turpmākās rīcības variantiem situācijā, kāda vīriešu basketbolā nav bijusi jau 14 gadus. Šajā laikā pierasts, ka valstsvienības basketbolisti uz saviem turnīriem pulcējas vasarā, kad ir laiks sagatavoties svarīgajiem startiem. Atgriešanās pie izlašu spēļu norises klubu sezonas laikā sola jaunu pieredzi gan treneriem un spēlētājiem, gan organizētājiem,» norādīja Voins. «Uz sieviešu valstsvienības piemēra jau redzējām, ka, sabraucot kopā uz dažām dienām, nav laika uzlabot sportisko formu un iespēlēt debitantus. Tāpēc liela nozīme būs tam, cik veiksmīgi attīstīsies spēlētāju karjeras klubos, vai izdosies izvairīties no savainojumiem. Arī tam, cik ātri izdosies izveidot labāko komandas modeli cīņai ar konkrēto pretinieku.»

Voins izteicās, ka jaunais formāts dos iespēju plašam spēlētāju lokam.

«Jau zināms, ka tikai divos spēļu posmos varēs piedalīties Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) klubu pārstāvji, turklāt sezonas vidū var būt savainojumi vai sportiskās formas krīzes. Par laimi, patlaban esam bagāti ar talantīgiem basketbolistiem un jaunā sacensību sistēma sagādās iespēju valstsvienības sastāvā sevi apliecināt lielākam spēlētāju skaitam, nekā tas bijis līdz šim.

Novēlu visiem novērtēt un izmantot iespēju kopīgiem spēkiem paveikt ko tādu, kas Latvijas basketbolā vēl nav paveikts - izcīnīt tiesības piedalīties Pasaules kausa izcīņā,» pauda Voins.

Pasaules kausa kvalifikācijas Eiropas zonas pamatturnīrā piedalīsies 32 izlases - visas 24 kontinenta čempionāta dalībnieces un astoņas labākās valstsvienības, kas augustā sacentīsies pirmskvalifikācijas turnīrā.

Eiropas zonas kvalifikācijas pirmajā kārtā 32 izlases sadalītas astoņās apakšgrupās pa četrām katrā. Līdz nākamā gada jūnijam tās izspēlēs divus apļus, katrai valstsvienībai aizvadot pa sešiem mačiem. Atlases turnīra pirmo kārtu pārvarēs katras grupas trīs spēcīgākās komandas, kur pēc tam šīs 24 izlases tiks sadalītas četrās grupās pa sešām vienībām katrā, lai no 2018.gada septembra līdz 2019.gada februārim aizvadītu vēl sešas spēles, līdzi ņemot pirmās kārtas rezultātus.

B apakšgrupas trīs labākās komandas kvalifikācijas turnīra otrajā posmā tiksies ar labāko trijnieku no A grupas, kur ielozētas Spānija, Slovēnija, Melnkalne un vēl viena priekškvalifikācijas izlase.

Priekškvalifikācijas turnīrā piedalīsies 13 izlases - Slovākija, Zviedrija, Bosnija, Armēnija, Albānija, Austrija, Nīderlande, Kosova, Maķedonija, Igaunija, Portugāle, Bulgārija un Baltkrievija. Šīs komandas ir sadalītas pa četrām grupām, no kurām divas labākās sasniegs atlases pamatsacensības.

No atlases turnīra otrās kārtas Pasaules kausa finālturnīram kvalificēsies katras grupas trīs spēcīgākās izlases. Līdz ar to no Eiropas planētas meistarsacīkstēs piedalīsies 12 valstsvienības.

2019.gada Pasaules kausa izcīņas finālturnīrs notiks Ķīnā.

