Pačulija: Neesmu rupjš spēlētājs

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) kluba Goldensteitas «Warriors» centra spēlētājs Zaza Pačulija atbildējis Sanantonio «Spurs» galvenā trenera Grega Popoviča kritikai, ko saņēma pēc sadursmes ar Kavai Lenardu.

«Mana pieeja spēlei nav mainījusies jau 14 gadus. Esmu pieradis smagi cīnīties un vienmēr sevi laukumā atdodu par visiem 100 procentiem,» ESPN izteicies Gruzijas centra spēlētājs.

Pēc sadursmes ar Pačuliju Rietumu konferences finālsērijas pirmajā spēlē potītes savainojumā kārtējo reizi iedzīvojās viens no Sanantonio «Spurs» līderiem Lenards, kurš nevarēja turpināt maču un izlaidīs arī sērijas otro spēli, kas risināsies «Warriors» laukumā.

«Nevaru piekrist tiem, kuri saka, ka esmu rupjš spēlētājs. Neesmu rupjš basketbolists. Mīlu basketbolu un spēlēju no sirds. Tā man to mācīja jau no pirmās dienas,» viņš sacīja.

Popovičs uzskata, ka Pačulija epizodē, kurā traumu guva Lenards, rīkojies ar nodomu, kamēr pats Lenards norādījis, ka netic rupjībai no pretspēlētāja.

«Warriors» - «Spurs» sērijas otrā spēlē risināsies naktī uz trešdienu.

