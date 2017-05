«VEF Rīga» ar drošu uzvaru pirmajā mačā sāk LBL finālsēriju

«VEF Rīga» basketbolisti piektdien «OlyBet» Latvijas Basketbola līgas (LBL) finālsērijas pirmajā spēlē viesos izcīnīja drošu uzvaru 76:66 (26:10, 18:19, 16:13, 16:24) pār «Ventspils» komandu, sērijā līdz četrām uzvarām izvirzoties vadībā ar 1-0.

Rīgas klubs spēles pirmajā puslaikā spēja iekrāt 20 punktu pārsvaru, bet pirms pēdējām desmit minūtēm bija vadībā ar 60:42. Mača beigās mājinieki starpību samazināja, taču «VEF Rīga» uzvaru īsti apdraudēt nespēja.

Pirmajā puslaikā rīdzinieki ļoti labi uzbruka no tālmetienu līnijas, jo spēles pirmajās 20 minūtēs trāpīja septiņus no 18 trejačiem, kamēr mājinieki no perimetra bija precīzi reizi no deviņiem metieniem.

Viesiem rezultatīvākais ar 22 punktiem bija Mareks Mejeris, kurš izcīnīja arī astoņas atlēkušās bumbas, kamēr Kristofers Ričardss guva 14, bet Alekss Gordons deviņus punktus, savukārt vēl pa septiņiem pievienoja Iļja Gromovs un Abduls Gedijs.

Tikmēr «Ventspils» komandā ar 11 punktiem rezultatīvākais bija Ingus Jakovičs, bet par punktu mazāk sameta Edgars Zeļonis. Tāpat astoņus punktus sameta Folarins Kempbels, bet septiņus Aigars Šķēle.

«VEF Rīga» spēli sāka ļoti sekmīgi, pēc nepilnām piecām minūtēm jau esot vadībā ar 15:4. Arī turpinājumā labāki bija viesi, kuri pirmajā spēles nogrieznī trāpīja četrus tālmetienus, pēc desmit minūtēm esot vadībā ar 26:10, lai arī neilgi pirms tam bija iekrājuši 20 punktu pārsvaru.

Otrajā ceturtdaļā «Ventspils» starpību uz brīdi spēja samazināt līdz 13 punktiem (21:34), taču uz to rīdzinieki atbildēja vēl ar diviem precīziem trejačiem, panākot 44:25, bet neilgi pirms pārtraukuma mājinieki četrus punktus atguva.

Trešajā ceturtdaļā rīdzinieki pārsvaru pieaudzēja līdz 60:36, bet pirms pēdējās ceturtdaļas bija priekšā ar 18 punktiem. Pēdējā spēles nogrieznī «VEF Rīga» apgriezienus samazināja, un spēles beigās «Ventspils» pietuvojās līdz deviņu punktu attālumam, taču, lai atjaunotu intrigu, mājiniekiem pietrūka laika.

Latvijas čempions tiks noskaidrots sērijā līdz četrām uzvarām. Otrā spēle svētdien atkal notiks Ventspilī.

«VEF Rīga» un «Ventspils» finālā tiekas sesto reizi pēdējo septiņu gadu laikā. Iepriekšējās piecās finālsērijās labāk veicies rīdziniekiem, kuri ieguvuši četrus titulus. Zīmīgi, ka visās minētajās finālsērijās piedalījies Kristaps Janičenoks, vispirms pārstāvot «VEF Rīga», bet kopš 2014.gada - «Ventspili».

Kā regulārā turnīra spēcīgākās komandas abas vienības LBL izslēgšanas turnīru uzsāka no pusfināla, kur pirmās vietas ieguvēja «Ventspils» ar 3-0 uzvarēja «Barons kvartāls» vienību, bet «VEF Rīga» pērnās sezonas finālistu duelī ar tādu pašu rezultātu uzvarēja «Valmieru»/ORDO. Ventspilnieki pusfinālu noslēdza 10.maijā, bet «VEF Rīga» trīs dienas vēlāk. «VEF Rīga» pirms tam vēl piedalījās VTB Vienotās līgas ceturtdaļfinālā, kur sērijā līdz trim uzvarām ar 0-3 piekāpās bijušā rīdzinieka un ventspilnieka Jāņa Timmas pārstāvētajai Sanktpēterburgas «Zeņit».

Regulārajā turnīrā abas komandas tikās divas reizes, abos mačos uzvarot «Ventspils» vienībai. Janvāra vidū ventspilnieki savā laukumā vinnēja ar 81:73, bet marta sākumā emocionālā mačā Kurzemes klubs viesos bija pārāks ar 80:77.

Finālsērijās abas komandas spēkojušās 29 reizes, 18 uzvaras izcīnot «VEF Rīga» komandai, bet 11 - «Ventspilij».

«Ventspils» Latvijas meistarsacīkstēs triumfējusi deviņas reizes - no 2000. līdz 2006.gadam, 2009. un 2014.gadā. Savukārt «VEF Rīga» komandai ir četri tituli, kuri izcīnīti no 2011. līdz 2013.gadam, kā arī aizpērn.

Bronzas sērijā, kurā līdz trim uzvarām tiekas pērnās sezonas čempione «Valmiera»/ORDO un «Barons kvartāls», rezultāts pēc diviem mačiem ir neizšķirts 1-1.

