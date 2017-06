«Knicks» vēlas iegūt «Trail Blazers» drafta pirmās kārtas izvēli

«Trail Blazers» komandai šā gada draftā pieder izvēles tiesības ar 15., 20. un 26. numuru. Savukārt «Knicks» vienībai ir izvēles ar astoto, 44. un 58. numuru.

Tiek prognozēts, ka «Trail Blazers» nākamajā sezonā algās jāizmaksā vairāk nekā 137 miljoni ASV dolāru, taču luksusa nodokļa bāze ir 121 miljons ASV dolāru, līdz ar to, neveicot izmaiņas sastāvā, Portlendas vienībai nāksies maksāt šo nodokli.

Atsaucoties uz ziņojumiem, darījumā «Trail Blazers» varētu lūgt «Knicks» paņemt kādu no komandas spēlētājiem, ar kuru noslēgts liels līgums. ESPN kā vienu no potenciālajā darījumā iesaistītajiem basketbolistiem min uzbrucēju Morisu Hārklesu.

Sources: Knicks, Blazers talk deal for 1st-round pick. Additional POR player being discussed in one scenario. More: https://t.co/ITkcXpelKK— Ian Begley (@IanBegley) June 1, 2017