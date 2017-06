«Rozā lentītes» spēlē Latvijas basketbolistes uzvar Baltkrieviju

Latvijas sieviešu basketbola valstsvienība septīto gadu iesaistījusies krūts vēža profilakses informatīvajā kampaņā “Pārbaudi krūtis, lai dzīvotu”. Jau šo sestdien, 3. jūnijā plkst. 17:00 "Arēnā Rīga” notiks ikgadējā Rozā lentītes labdarības basketbola spēle starp Latvijas 🇱🇻 un Baltkrievijas 🇧🇾 izlasēm. Šajā pašā dienā arī solidaritātes gājiens “Ejam kopā, lai dzīvotu!” no Brīvības pieminekļa līdz “Arēnai Rīga”, atgādinot par tūkstošiem pacientu, kuri gaida uzlabojumus vēža ārstēšanai Latvijā. Pulcēšanās gājienam plkst. 15:30 pie Brīvības pieminekļa. 🎀 #LaiDzivotu #TrīsZvaigznes #EuroBasketWomen2017

