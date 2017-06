Kurucu un Pasečņiku klātienē vēro NBA zvaigznes

Latvijas talantīgo basketbolistu Rodiona Kuruca un Anžeja Pasečņika prasmes klātienē vērojušas vairākas Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) zvaigznes, vēsta apskatnieks «Draft Express» apskatnieks Džonatans Dživonī.

NBA jauno spēlētāju izvēles jeb drafta ceremonija paredzēta jau šomēnes - 22.jūnijā, Ņujorkā. Abi Latvijas basketbolisti prognozēs figurē augstās pozīcijās, taču tas nebūt neliecina, ka šā brīža prognozes atbilst reālajai situācijai, kad notiks jauno spēlētāju izvēles ceremonija.

Kurucs un Pasečņiks kopā ar savu aģentu Artūru Kalnīti atrodas Losandželosā, kur latviešus darbībā vērojušas vairākas NBA zvaigznes - leģendārais Maģiskais Džonsons (Losandželosas «Lakers» prezidents), Kristapa Porziņģa pārstāvētā kluba Ņujorkas «Knicks» prezidents Fils Džeksons, viens no līgas šī brīža labākajiem saspēles vadītājiem Kriss Pols un citi.

Magic Johnson here with @Happywalters at the @CatalystSM Pro Day. Phil Jackson also looking on. De'Aaron Fox working out soon. pic.twitter.com/tNEDMabLBf— Jonathan Givony (@DraftExpress) June 3, 2017

Patlaban «Draft Express» prognozēs, kas atjaunotas 3.jūnijā, 21 gadu vecais un 218 centimetrus augumā raženais Pasečņiks ieņem 26.pozīciju. Šis izvēles numurs pieder Portlendas «Trail Blazers», taču iepriekš tika ziņots, ka kādu no «Trail Blazers» pirmās kārtas izvēlēm plāno iegūt Porziņģa pārstāvētā «Knicks» vienība.

Vērīgāki basketbola draugi atcerēsies, ka 2013. gada U-18 Eiropas čempionātā Latvijā Porziņģis ar Pasečņiku tika dēvēti par «dvīņu torņu» tandēmu. Latvijas izlasei izcīnot ceturto vietu, abus iekļāva turnīra simboliskajā izlasē.

Anzejs Pasecniks does not move like your typical 7'3 guy. Showing very impressive stuff here at his Pro Day. pic.twitter.com/BU2VZBzQlG— Jonathan Givony (@DraftExpress) June 3, 2017

Pasečņiks pārstāv Spānijas augstākās līgas (ACB) komandu Grankanārijas «Herbalife». Šosezon viņš izkaroja vairāk minūšu laukumā un demonstrēja atzīstamu sniegumu.

ACB regulārajā čempionātā Pasečņiks šosezon 32 spēlēs vidēji mačā guva 8,0 punktus un izcīnīja 3,2 atlēkušās bumbas. Viņš kopā ar Rolandu Šmitu no Spānijas komandas tika iekļauti ACB sezonas labāko jauno spēlētāju simboliskajā izlasē.

19 gadus vecais Kurucs patlaban jaunākajās prognozēs ieņem 29.vietu. Uz šo izvēli tiesības pieder Dāvja Bertāna pārstāvētajai Sanantonio «Spurs» komandai.

203 centimetrus garais Kurucs ikdienā pārstāv titulētā Barselonas «Lassa» dublieru komandu, kas spēlē Spānijā pēc spēka otrās līgas jeb «LEB Oro» čempionātā. Viņš ir viens no savas komandas līderiem. Barselonas «Lassa» galvenās komandas sastāvā Kurucs šosezon piedzīvoja debiju kontinenta spēcīgākajā klubu turnīrā ULEB Eirolīgā, atzīmējoties arī ar diviem gūtiem punktiem.

6-9 Latvian forward and Barcelona product Rodions Kurucs shooting it well from beyond the arc at Catalyst Sports Pro Day. pic.twitter.com/j7J2XZs2k0— Jonathan Givony (@DraftExpress) June 3, 2017

2015. gadā Pasečņiks pieteicās NBA draftam, bet vēlāk dalību atsauca. Pagājušajā gadā viņš draftam nepieteicās.

Līdz 12.jūnijam starptautiskajiem spēlētājiem ir iespēja atsaukt savas kandidatūras NBA draftam, lai pretendētu citu gadu. Savukārt basketbolistus, kas šogad sasniedz 22 gadu vecumu, tostarp arī Pasečņiku un Šmitu, var draftēt automātiski.

«Draft Express» jauno spēlētāju analīzi veic vairāk nekā 10 gadus un tiek uzskatīts par visai autoritatīvu avotu esošajai situācijai pasaules basketbolā.

