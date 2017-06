Šmitu uz treniņiem uzaicinājušas trīs NBA komandas

Šmits pagājušajā nedēļā savas spējas atrādīja vairāk nekā 100 pārstāvjiem no NBA komandām. Pastiprinātu interesi par 21 gadu veco basketbolistu izrādījuši trīs NBA klubi - Bostonas «Celtic», Bruklinas «Nets» un Fīniksas «Suns». Komandas viņu uzaicinājušas uz treniņiem, lai spēlētāju sīkāk novērtētu pirms NBA drafta.

208 centimetrus augumā raženais Šmits šosezon sevi teicami apliecināja Fuenlavradas «Montakit» kluba rindās. Spānijas augstākās līgas (ACB) čempionātā uzbrucējs 32 mačos vidēji spēlē atzīmējās ar 7,5 punktiem un 3,9 izcīnītām atlēkušajām bumbām. Savukārt veiksmīgāku sniegumu Šmits demonstrēja ULEB Eiropas kausā, kur viņa kontā 14 spēlēs vidēji mačā 9,4 punkti un sezonas uzlecošās zvaigznes atzinība.

«Draft Express» prognozēs Šmits šobrīd netiek vērtēts kā viens no 60 spēlētājiem, kurus NBA klubi 22.jūnijā izvēlēsies drafta ceremonijā. Tomēr līdz Jāņu priekšvakaram situācija var krasi mainīties. «Celtics» komandai drafta otrajā kārtā pieder 37., 53. un 56. izvēles numuri, «Nets» ir tiesības uz 57. izvēli, bet «Suns» 32. un 54.numurs.

I wouldn't be surprised if Rolands Smits ('95) is drafted late in R2. Athletic 6'10 PF + decent potential as a shooter (40/123 3s in ACB/EC) pic.twitter.com/gLRxAaRPpn— Austin Green (@LosCrossovers) May 23, 2017