Tokijas olimpisko spēļu programmā tiek iekļauts 3x3 basketbols, kā arī BMX frīstails

Ielu basketbols jeb «strītbols» pasaulē iemantojis lielu popularitāti, šim basketbola paveidam pirmsākumus rodot iepriekšējā gadsimta 80.gadu otrajā pusē. Ja sākotnēji «strītbols» tika spēlēts tikai uz asfalta, tad tagad Starptautiskā Basketbola federācija (FIBA) jau vairākus gadus rīko turnīrus uz basketbolam tuvāka «gumijas» seguma.

Latvijā 3x3 basketbols, tā sākotnējā variācijā, kad spēlēs notiek uz asfalta, joprojām ir lielā cieņā, taču arī FIBA noteikumiem atbilstošie turnīri Latvijā tiek aizvadīti, jo, piemēram, 2014.gadā Rīgā pie Brīvības pieminekļa notika Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīra spēles.

It’s official!



3-on-3 basketball will be an Olympic event for the 2020 Tokyo Games https://t.co/OOehq7VS4g pic.twitter.com/B0AqAlL2Vu— Bleacher Report (@BleacherReport) June 9, 2017