Pasečņiks: Katru dzimšanas dienu nopūšu svecītes ar vēlēšanos spēlēt NBA

Latvijas talantīgais basketbolists Anžejs Pasečņiks cer piepildīt bērnības sapni un jau nākamajā sezonā spēlēt Nacionālajā basketbola asociācijā (NBA), intervijā žurnālistiem pēc pirmsdrafta treniņa pie Portlendas «Trail Blazers» komandas pastāstīja spēlētājs.

Pēc treniņa Pasečņikam tika vaicāts, ko «Trail Blazers» komanda gribējusi pārbaudīt basketbolista potenciālā. «Vēlējās redzēt manu spēli viens pret vienu, ko es Eiropā nedaru bieži. Man šajā ziņā jāprogresē, jo Eiropā treniņos pie tā tik daudz nestrādājam. Man jākļūst arī fiziski spēcīgākam.»

Pasečņiks atzina, ka vēlētos NBA spēlēt jau nākamsezon, taču vai tā notiks, to rādīs laiks. «Protams, spēlēt NBA ir mans sapnis. Par to sapņoju kopš 14 gadu vecuma. Katrā dzimšanas dienā nopūšu svecītes un ievēlos, ka kādu dienu spēlēšu NBA. Cerams, tas notiks jau nākamajā sezonā, taču man nav problēmu vēl dažas sezonas palikt Eiropā.»

Reklāma

Latvijas talantīgais basketbolists sevi salīdzina ar Spānijas basketbola zvaigzni Po Gazolu, kurš NBA aizvadījis 15 sezonas. «Ceru kādu dienu spēlēt kā Po Gazols. Domāju, ka esam nedaudz līdzīgi. Man kaut kas jāpaņem no viņa spēles un jāturpina mācīties,» sacīja 21 gadu vecais un 218 centimetrus augumā raženais Pasečņiks.

Jau ziņots, ka pagājušajā nedēļā Losandželosā paraugtreniņos Pasečņiku un Rodionu Kurucu, kuri «Draft Express» jaunākajās prognozēs ierindojas attiecīgi 26. un 29. pozīcijā, klātienē vēroja vairākas NBA zvaigznes - leģendārais Maģiskais Džonsons («Lakers» prezidents), Kristapa Porziņģa pārstāvētā kluba Ņujorkas «Knicks» prezidents Fils Džeksons, viens no līgas šā brīža labākajiem saspēles vadītājiem Kriss Pols un citi.

Anzejs Pasecniks does not move like your typical 7'3 guy. Showing very impressive stuff here at his Pro Day. pic.twitter.com/BU2VZBzQlG— Jonathan Givony (@DraftExpress) June 3, 2017

Pēc šiem paraugtreniņiem Pasečņiks piesaistīja vairāku komandu interesi, tostarp no «Trail Blazers» puses un arī Dāvja Bertāna pārstāvētās vienības Sanantonio «Spurs».

Really impressive workout for Latvian big man Anzejs Pasecniks. Moves super well at 7-3. Very skilled, has range to three with time. pic.twitter.com/Sq8sLADYqR— Mike Schmitz (@Mike_Schmitz) June 3, 2017

Arī 19 gadus vecais Kurucs piesaistījis NBA klubu uzmanību, taču vairāk tālākas nākotnes vārdā, nevis nākamās sezonas kontekstā.

6-9 Latvian forward and Barcelona product Rodions Kurucs shooting it well from beyond the arc at Catalyst Sports Pro Day. pic.twitter.com/j7J2XZs2k0— Jonathan Givony (@DraftExpress) June 3, 2017

Tāpat sevi veiksmīgi citos paraugtreniņos Losandželosā apliecinājis Rolands Šmits. Pastiprinātu interesi par 21 gadu veco basketbolistu izrāda četri NBA klubi - Bostonas «Celtic», Bruklinas «Nets», Fīniksas «Suns» un arī Losandželosas «Lakers».

«Draft Express» prognozēs Šmits šobrīd netiek vērtēts kā viens no 60 spēlētājiem, kurus NBA klubi 22. jūnijā izvēlēsies drafta ceremonijā. Tomēr līdz Jāņu priekšvakaram situācija var krasi mainīties.

Līdz 12.jūnijam starptautiskajiem spēlētājiem ir iespēja atsaukt savas kandidatūras NBA draftam, lai pretendētu citu gadu. Savukārt basketbolistus, kas šogad sasniedz 22 gadu vecumu, tostarp arī Pasečņiku un Šmitu, var draftēt automātiski.

«Draft Express» jauno spēlētāju analīzi veic vairāk nekā 10 gadus un tiek uzskatīts par visai autoritatīvu avotu esošajai situācijai pasaules basketbolā.

Saistītie raksti