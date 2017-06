«Warriors» basketbolisti kļūst par NBA čempioniem; Durantu atzīst par MVP

Finālsērijā līdz vienas komandas četrām uzvarām «Warriors» guva panākumu ar 4-1. Šosezon NBA izslēgšanas turnīrā Goldensteitas vienība piedzīvoja tikai vienu zaudējumu 17 mačos.

Sērijas noslēdzošajā mačā «Warriors» rindās 39 punktus guva Durants, tikmēr Stefans Karijs iemeta 34 punktus un atdeva 10 rezultatīvas piespēles. 20 punktus iemeta 2015.gada NBA finālsērijas vērtīgākais spēlētājs Andrē Iguodala, kurš spēlē iesaistījās no rezervistu soliņa.

«Cavaliers» rindās 41 punktu guva Lebrons Džeimss, kurš izcēlā arī ar 13 izcīnītām atlēkušajām bumbām un astoņām rezultatīvām piespēlēm. 26 punktus iemeta Kairijs Ērvings un 25 guva Ērls Džozefs (JR) Smits.

Par finālsērijas MVP jeb vērtīgāko spēlētāju atzītais Durants kļuva par pirmo spēlētāju 17 gadu laikā, kurš piecās NBA finālspēlēs katrā guvis vismaz 30 punktus. Iepriekš to 2000.gadā paveica Šakils O'Nīls.

Kevin Durant: 1st player with 5 straight 30-point games in NBA Finals since Shaquille O'Neal in 2000



(via @eliassports)— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) June 13, 2017