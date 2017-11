Freimanis: Sastāvā nav Porziņģis un citi, bet mums tāpat ir daudz labu spēlētāju

Freimanis bija iekļauts Latvijas izlases kandidātu sarakstā pirms Eiropas čempionāta, kurā valstsvienība septembrī izcīnīja augsto 5. vietu. Tomēr uz treniņiem vasarā viņš netika uzaicināts.

Pašlaik 29 gadus vecais Freimanis karjeras laikā piedalījies četros Eiropas čempionātos (2009., 2011., 2013. un 2015. gadā). Pēc kapteiņa Jāņa Blūma viņš būs otrs pieredzes bagātākais Latvijas izlases spēlētājs šonedēļ gaidāmajās Pasaules kausa kvalifikācijas spēlēs pret Turciju un Zviedriju.

«Jūtos labi. Forši atkal uzvilkt mugurā Latvijas izlases kreklu. Tas ir liels gods. Ar saspēlēšanos sokas normāli. Daudz nav ko domāt. Spēles zīmējums ir iedots. Jāiet un jāizmanto savas stiprās puses. Tad jau redzēs, kas no tā visa sanāks,» sajūtas pēc izlases treniņa klāstīja Freimanis.

FIBA un ULEB konflikta dēļ Eirolīgas kalendārā nebūs pārtraukuma izlases spēļu laikā, līdz ar to šā iemesla dēļ Latvijas valstsvienībai nevarēs palīdzēt Jānis Timma, Dairis Bertāns un Jānis Strēlnieks. Tāpat šajos mačos izlasei nevar palīdzēt Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spēlētāji Kristaps Porziņģis un Dāvis Bertāns. Lai arī komandai jāiztiek bez pieciem svarīgiem spēlētājiem, Freimanis pauda cerību, ka šā brīža Latvijas izlases sastāvs ir pietiekami spēcīgs, lai cīnītos par uzvarām Pasaules kausa kvalifikācijas turnīrā.

«Nav šajā sastāvā Porziņģis, [Dāvis] Bertāns un citi, bet mums tāpat ir daudzi labi spēlētāji. Nevienu nevajag noniecināt. Nav mana kompetencē nolemt, ar ko garajā būs kopā vairāk jāspēlē. Vēl arī nezinu, kāda man būs loma. Tas man vairāk ir otrajā plānā. Būtiskāk ir spēlēt kā komandai un kopā izcīnīt uzvaras,» sacīja Freimanis.

Sezonu 208 centimetrus garais uzbrucējs sāka Latvijas čempionvienība «VEF Rīga», taču oktobra pašās beigās viņš izmantoja līgumā iekļauto opciju labāka piedāvājuma gadījumā pārcelties uz citu komandu. Freimanis pievienojās Turcijas superlīgas klubam «Gaziantep», kas spēlē arī FIBA Čempionu līgā, turklāt vienā apakšgrupā ar Latvijas vicečempioni «Ventspils».

«Zinu visus Turcijas izlases spēlētājus, varbūt labāk viņus pazīstu nekā citi. Tomēr tas jau neko daudz nemaina. Mūsdienās skautings ir līmenī - video visiem ir pieejami,» teica Freimanis, kurš pagājušajā sezonā arī spēlēja Turcijā, pārstāvot Ušakas «Muratbey» komandu.

Turcijas superlīgā «Gaziantep» komanda 7 mačos izcīnījusi tikai vienu uzvaru, kas dod pēdējo vietu kopvērtējumā. FIBA Čempionu līgā veicies maķenīt labāk - 2 uzvaras un 4 zaudējumi. Freimanim pirmās spēles jaunajā komandā nebija veiksmīgas, taču pēdējos divos Turcijas čempionāta mačos izdevās iemest 16 un 23 punktus.

«Pagaidām ir grūti iejusties komandā - krājas daudz zaudējumu, arī treneris nomainījās. Ar katru spēli pašam paliek labāk, arī komandas kopējais sniegums uzlabojas. Domāju, būs labāk, jo sliktāk jau vairs nebūs - esam zaudējuši visu, ko varēja zaudēt. Atbildība liela, spiediens no vadības. Ir pie kā piestrādāt,» atzina basketbolists.

«Par komandas mērķiem daudz nezinu. Gan jau tie pirms sezonas bija augsti. Sezona iesākusies slikti. Tagad galvenais ir uzvarēt, lai sajustu panākumu garšu. Ir arī šajā līgumā izejas opcija ar nelielu izpirkuma maksu. Kaut arī galvā krājas tie zaudējumi, par komandas atstāšanu šobrīd tiešām nedomāju, tas ir stipri pāragri,» atklāja Freimanis.

Profesionālajā sportā bieži nākas pieciest daudzus un garus pārlidojumus. Freimanim it sevišķi ar to jāsaskaras šajā izlašu pārtraukumā - no Turcijas uz valstsvienības treniņiem Rīgā, atpakaļ uz spēli pret turkiem, tad uz Latviju spēlēt pret Zviedriju, pēc tam atpakaļ pie kluba uz Turciju.

«Uz mājām atbraukt, protams, ir forši. Par lidojumiem negribas domāt. Sajūta, ka lidmašīnā dzīvoju. Visu laiku sanāk lidot,» ar smagu nopūtu, bet smaidot sacīja Freimanis.

2019. gada Pasaules kausa kvalifikācija, Eiropas zonas B apakšgrupa

24. novembrī plkst. 18 Turcija - Latvija (tiešraide TV6)

26. novembrī plkst. 17 Latvija - Zviedrija (biļetes var iegādāties basket.lv)

23. februārī Latvija - Ukraina

26. februārī Latvija - Turcija

28. jūnijā Zviedrija - Latvija

1. jūlijā Ukraina - Latvija

B grupas trīs labākās vienības otrajā posmā ar A grupas (Spānija, Slovēnija, Melnkalne un Baltkrievija) labāko trijotni no 2018. gada septembra līdz 2019. gada februārim cīnīsies par trim ceļazīmēm uz Pasaules kausa izcīņas finālturnīru, kas 2019. gada rudenī notiks Ķīnā.

2019. gada Pasaules kausa izcīņas turnīrā 32 komandas cīnīsies ne tikai par uzvarētāju kausu un medaļām, bet arī ceļazīmēm uz 2020. gada olimpiskajām spēlēm Tokijā, kā arī olimpiskajiem kvalifikācijas turnīriem.