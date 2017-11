Porziņģa atgriešanās neglābj «Knicks» no trešā zaudējuma pēc kārtas

«Knicks» mājās ar 91:103 (23:30, 14:23, 27:37, 27:13) zaudēja Portlendas «Trail Blazers» vienībai, otro reizi sezonā nokļūstot trīs zaudējumu sērijā, kamēr pretiniekiem šī bija trešā uzvara pēc kārtas un piektā pēdējos sešos mačos.

«Knicks» aizvadīja trīs neizteiksmīgas ceturtdaļas, taču spēles beigu daļā spēja saņemties un atgriezt cīņā intrigu, tomēr no zaudējuma laukuma saimnieki izvairīties nespēja. Šosezon trīs neveiksmes pēc kārtas «Knicks» piedzīvoja arī čempionāta ievadā.

Porziņģis muguras sāpju dēļ izlaida iepriekšējo «Knicks» spēli, taču pirmdien bija gatavs doties laukumā, nospēlējot 33 minūtes un vienu sekundi, kuru laikā guva 22 punktus. Latvietis realizēja četrus no desmit divpunktu metieniem, divus no sešiem tālmetieniem un astoņus no deviņiem «sodiņiem», no spēles trāpot 37,5% raidījumu.

Tāpat viņš izcīnīja septiņas atlēkušās bumbas, izdarīja vienu rezultatīvu piespēli, pārtvēra vienu bumbu, bloķēja vienu metienu, pieļāva trīs kļūdas un nopelnīja četras piezīmes. Porziņģim esot laukumā «Knicks» guva par 14 punktiem mazāk nekā ielaida, kas bija dalīts sliktākais rādītājs mājinieku rindās.

Latvietis kļuva par rezultatīvāko spēlētāju «Knicks» rindās. Vēl 16 punktus iemeta Tims Hārdavejs juniors, 14 punktus pievienoja Kortnijs Lī, bet astoņi punkti un 11 atlēkušās bumbas zem groziem bija Kaila O'Kvina rēķinā. Pirmo reizi šosezon «Knicks» rindās laukumā devās centrs Žoakims Noā, kurš sezonas sākumā nevarēja spēlēt diskvalifikācijas dēļ, bet pēc tam ilgstoši palika rezervē, šoreiz nospēlējot trīs minūtes. Savukārt muguras muskuļu spazmu dēļ joprojām malā palika turku centrs Eness Kanters, kurš izlaida trešo maču pēc kārtas.

Tikmēr «Trail Blazers» komandā lielisks bija Demjens Lilards, kurš guva 32 punktus, bet Pets Konatons pievienoja 17 punktus.

Spēles pirmajā minūtēs abas komandas punktus krāja līdzvērtīgi. Porziņģis vispirms gan izpildīja neveiksmīgu «slam dunk», pirmo punktu spēlē gūstot ar soda metienu. Savukārt pēc četrām nospēlētām minūtēm viņš realizēja brīvu tālmetienu, kuru ar skaistu piespēli aiz muguras latvietim izkārtoja Hārdevejs juniors. Arī nākamos piecus «Knicks» punktus iemeta Porziņģis, ar vēl vienu trejaci panākot 16:15 laukuma saimnieku labā, taču turpinājums īsti nesekoja, jo ceturtdaļas izskaņā «Trail Blazers» veica astoņu punktu izrāvienu, panākot 30:23 savā labā.

«Knicks» vadību vairs nespēja atgūt, jo vāji darbojās aizsardzībā, kamēr Porziņģis pirmajā puslaikā bija savācis 14 punktus, daļu no otrās ceturtdaļas paliekot malā. «Trail Blazers» puslaika izskaņā guva divus punktus līdz ar sirēnu, bet atpūtā Ņujorkas vienība devās zaudējot ar 37:53.

Arī trešajā ceturtdaļā nekas neliecināja, ka «Knicks» varētu atgūties, jo Portlendas vienība turpināja audzēt pārsvaru, pirms noslēdzošās ceturtdaļas esot vadībā ar 90:64, kamēr mājinieki saņēma vietējās publikas svilpienus un ūjināšanu. Iespējams, tieši tas lika «Knicks» spēlētājiem saņemties un pēdējā ceturtdaļā atjaunot intrigu. Sakārtojot sniegumu aizsardzībā «Knicks» pretiniekiem sešas minūtes neļāva gūt punktus, starpību samazinot līdz 78:90.

Piecas minūtes pirms beigām cīņā par labāku pozīciju, pagrūstījās «Knicks» spēlētājs Maikls Bīslijs un Jusufs Nurkičs, uzkurinot atmosfēru. Porziņģis laukumā atgriezās uz pēdējām četrām ar pusi minūtēm, mača beigās realizējot četrus soda metienus, taču «Knicks», lai kā arī centās, tuvāk par astoņu punktu deficītu (88:96) tikt nespēja, piedevām beigās arī pietrūka laika, lai turpinātu pakaļdzīšanos, komandai piedzīvojot desmito zaudējumu sezonā.

«Knicks» ar desmit uzvarām 20 spēlēs atrodas devītajā vietā Austrumu konferencē, kamēr «Trail Blazers» ar 13 panākumiem 21 mačā ir augstajā ceturtajā vietā Rietumu konferencē.

Ņujorkas «Knicks» līderis Porziņģis šosezon 18 spēlēs vidēji guvis 27,0 punktus un ir NBA ceturtais rezultatīvākais spēlētājs. Savukārt ar 2,2 bloķētiem metieniem šajā statistikas rādītājā viņš ir līderis.

Svētdien Porziņģis otro gadu pēc kārtas tika atzīts par Latvijas labāko basketbolistu.

Nākamajā mačā «Knicks» trešdien uzņems Maiami «Heat» basketbolistus.