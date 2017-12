Briedis: Porziņģis būtu veiksmīgs jebkurā sporta veidā

Veiksmi šovakar @kporzee debitējot Latvijas Nacionālās @basketbols izlases sastāvā Arēnā Rīga pret Poliju! Jāsāk ar uzvaru 🏀💪🏻 --- Good luck to @kporzee on his senior national team debut tonight vs Poland in Riga! #GoTeamLatvia 🏀 📸: @martinssilis

A post shared by Mairis Briedis (@mairisbriedis) on Aug 11, 2017 at 1:14am PDT