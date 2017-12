Šmits ar 18 punktiem sekmē «Montakit» uzvaru ACB līgā

«Montakit» sestdien 79:68 (13:11, 23:21, 20:14, 23:22) uzvarēja Tenerifes «Iberostar».

Šmits laukumā sestdien pavadīja 33 minūtes un sešas sekundes, kuru laikā grozā raidīja trīs no sešiem divpunktniekiem, trīs no septiņiem trejačiem un trīs no četriem «sodiņiem».

Tāpat Latvijas basketbolists šajā mačā atzīmējās ar piecām atlēkušajām bumbām, divām rezultatīvām piespēlēm, vienu pārtvertu piespēli, vienu piezīmi un trim izprovocētiem pārkāpumiem, kas ļāva iegūt 19 efektivitātes punktus. Tas bija labākais rādītājs komandā.

Šmits bija «Montakit» rezultatīvākais basketbolists, bet «Iberostar» rindās 24 punktus guva Maiks Tobijs.

«Montakit» komandai vietējā čempionātā šis ir trešais panākums pēc kārtas.

Tikmēr citā sestdienas spēlē Blūma pārstāvētā Saragosas «Tecnyconta» savā laukumā ar 73:77 (16:22, 13:13, 21:23, 23:19) piekāpās Mursijas UCAM, piedzīvojot jau piekto zaudējumu pēc kārtas.

Blūms šajā mačā laukumā pavadītajās 27 minūtēs un 26 sekundēs guva desmit punktus, jo grozā raidīja trīs no septiņiem tālmetieniem un vienu no diviem «sodiņiem». Tāpat latvieša rēķinā astoņas atlēkušās bumbas, trīs piezīmes un trīs izprovocēti noteikumu pārkāpumi un 15 efektivitātes punkti, kas bija labākais rādītājs komandā.

Saragosas vienība šo ACB sezonu sāka ar četru zaudējumu sēriju, tomēr pēc tam izcīnīja četras uzvaras tikpat mačos. Tiesa, nu ir iekrāti pieci zaudējumi pēc kārtas.

Savukārt vēl vienā sestdienas spēlē vēl viena latvieša Mārtiņa Laksas pārstāvētā Kompostelas «Rio Natura Monbus Obradoiro» komanda izbraukumā ar 67:95 (19:25, 17:21, 14:18, 17:21) piekāpās Madrides «Movistar Estudiantes», ciešot ceturto neveiksmi pēc kārtas.

Laksa šajā cīņā nospēlēja 14 minūtes un 49 sekundes, kuru laikā iemeta četrus punktus. Viņš grozā raidīja divus no trim dvpunktniekiem, bet garām grozam aizmeta abus trejačus. Latvietis izcēlās arī ar divām atlēkušajām bumbām un vienu efektivitātes punktu.

Spānijas čempionāta kopvērtējuma galvgalī ar 11 uzvarām 12 spēlēs atrodas Madrides «Real», bet desmit uzvaras 13 mačos ir «Montakit» kontā. Trešā ar deviņiem panākumiem 12 cīņās seko iepriekšējās sezonas čempione «Valencia Basket». Tālāk ar astoņiem panākumiem seko Barselonas «Lassa», Jāņa Timmas un Rinalda Mālmaņa pārstāvētā Vitorijas «Baskonia» un Grankanārijas «Herbalife», ko pārstāv Anžejs Pasečņiks.

Savukārt «Rio Natura Monbus Obradoiro» ar septiņiem panākumiem 13 mačos noslēdz labāko astotnieku, bet «Tecnyconta» ar četrām uzvarām ir 16.pozīcijā starp 18 vienībām.