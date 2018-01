Lietuvas mazpilsētās Prienā un Birštonā sācies slaveno Bolu trakums

Lietuvas basketbola apskatnieks Donāts Urbons savā «Twitter» kontā raksta, ka kopā ar brāļiem ieradīsies vēl 15 cilvēki. Vairāki šīs valsts mediju pārstāvji rezervējuši apartamentus netālu no SPA centra, kur brāļi dzīvos.

Tāpat uz Lietuvu devušies žurnālisti no ASV, Polijas un pat Ķīnas, kur Liandželo novembrī tika aizturēts par saulesbriļļu zādzību. Viņa atbrīvošanā lielu lomu spēlēja ASV prezidents Donalds Tramps.

Chaos in airport after Ball family landed in Vilnius pic.twitter.com/JXxKKDVB1d— Donatas Urbonas (@Urbodo) January 3, 2018