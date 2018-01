Porziņģa pārstāvētā «Knicks» veltīs spēli Latvijas simtgadei

«Knicks» 7.aprīlī plkst.19.30 pēc vietējā laika (8.aprīlī plkst.2.30 pēc Latvijas laika) «Madison Square Garden» spēkosies ar Milvoki «Bucks» vienību.

Šī mača temats būs «Latvijas simtgades diena». «Knicks» mājas spēles apmeklētājus aicina svinēt Latvijas simtgadi, kas tiks atzīmēta šī gada 18.novembrī.

On April 7, the New York Knicks game against Milwaukee Bucks will be dedicated to the Centenary of Latvia! #LV100 https://t.co/mOekbLNoF0— Latvian Institute (@LatviaInstitute) January 9, 2018