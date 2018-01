«TTT Rīga» basketbolistes noslēdz dalību FIBA Eirokausa turnīrā

Lai sasniegtu izslēgšanas sacensību trešo kārtu, Latvijas vienībai bija nepieciešams panākums ar vismaz 19 punktu pārsvaru. Trešās ceturtdaļas beigās Latvijas komanda divu spēļu summā pietuvojās līdz četru punktu deficītam, taču apmēram astoņas minūtes palika «sausā», kā rezultātā vairs neiesaistījās cīņā par nākamās kārtas sasniegšanu.

Mājiniecēm rezultatīvākā ar 14 punktiem, astoņām atlēkušajām bumbām un sešām rezultatīvām piespēlēm bija amerikāņu saspēles vadītāja Šeja Pedija, kura traumas dēļ pirmajā mačā nepiedalījās.

Tikmēr ar «double-double» atzīmējās Gunta Baško-Melnbārde, kura iemeta 13 punktus un izcīnīja 11 atlēkušās bumbas, 11 punkti bija amerikānietei Elijai Malotai, kamēr desmit punktus guva komandas kapteine Ieva Krastiņa.

Savukārt pretiniecēm 17 punkti un 11 bumbas zem groziem bija amerikānietei Kristelai Tomasai.

Pirmajā ceturtdaļā lielākoties vadībā atradās mājinieces, pirmo spēles nogriezni uzvarot ar 15:14. Trīs minūtes pirms pirmā puslaika beigām Gunta Baško-Melnbārde ar tālmetienu panāca sešu punktu vadību (29:23). Tiesa, līdz lielajam pārtraukumam pretinieces sadeldēja Latvijas komandas pārsvaru, «TTT Rīga» basketbolistēm pirmo puslaiku uzvarot ar 32:27.

Trešajā ceturtdaļā rīdzinieces pakāpeniski palielināja savu pārsvaru, kas vienubrīd sasniedza 14 punktus (54:40) jeb mīnus četrus punktus divu spēļu summā. Tiesa, ceturtajā ceturtdaļā mājinieces teju septiņas minūtes nespēja iekarot grozu, kā rezultātu viešņas panāca neizšķirtu 54:54 un divu spēļu summā bija panākušas to pašu 18 punktu pārsvaru. Ceturtās ceturtdaļas trešajā minūtē Liene Priede saplūcās ar vienu no pretinieču līderēm Briu Nikolu Hārtlija, abas izraidot no zāles, taču arī tas nepalīdzēja lauzt cīņas gaitu.

Ceturtdaļas otrajā pusē cīņa ritēja vairs tikai par uzvaru spēlē, Latvijas komandai ciešot zaudējumu ar rezultātu 62:63.

Abu komandu pirmajā mačā pirms nedēļas «TTT Rīga» viesos piedzīvoja neveiksmi ar 70:88, turklāt tas bija Latvijas čempioņu pirmais zaudējums šosezon.

«Mersin BB» «play-off» trešajā kārtā spēkosies ar Ardēnu «Flammes Carolo Basket» komandu no Francijas, kas divu spēļu summā ļoti pārliecinoši uzvarēja Bidgoščas «Artego» spēlētājas no Polijas.

Pēdējās nedēļas laikā rīdziniecēm spēļu nav bijis, kamēr «Mersin BB» svētdien ar 74:68 savā laukumā apspēlēja «Abdullaha Gila Universitātes» («AGU Spor») komandu.

«TTT Rīga» basketbolistes FIBA Eirokausa apakšgrupā izcīnīja uzvaras visās sešās spēlēs, kas pirmo «play-off» kārtu deva brīvu.

Tikmēr «Mersin BB» priekšsacīkstēs savā apakšgrupā ieguva otro vietu, kas lika piedalīties izslēgšanas turnīra pirmajā kārtā. Tajā divu spēļu summā ar 166:142 pārliecinoši tika apspēlēta Krievijas vienība Maskavas PBC MBA.

Turcijas čempionātā «Mersin BB» šobrīd ar septiņiem panākumiem 13 mačos ir septītajā vietā 14 komandu konkurencē.

Mersinas pilsētas sieviešu basketbola komanda dibināta 1993.gadā, bet tai par Turcijas čempioni vēl ne reizi nav izdevies kļūt, lai gan 2009.gadā vienība spēlēja finālā.

Savukārt FIBA Eirokausā «Mersin BB» ne reizi nav tikusi tālāk par ceturtdaļfinālu, ko izdevies sasniegt 2014. un 2015.gadā. Iepriekšējā sezonā šis klubs spēlēja FIBA Eirolīgā, tomēr 14 spēlēs piedzīvoja 12 zaudējumus un no grupas neizkļuva.

FIBA Eirokausā 40 komandas sākotnēji bija sadalītas desmit grupās pa četrām vienībām katrā. «Play-off» sacensībām kvalificējās katras grupas divas spēcīgākās komandas un četras labākās trešo vietu īpašnieces. Izslēgšanas turnīra pirmajā kārtā piedalījās ranga 9.-24.komanda, kamēr labākās astoņas vienības uzreiz iekļuva otrajā «play-off» kārtā.

Trešajā kārtā piedalīsies astoņas komandas, bet šīs kārtas labākajām vienībām pēc tam ceturtdaļfinālā pievienosies četras komandas no FIBA Eirolīgas turnīra.

«TTT Rīga» basketbolistes iepriekšējā sezonā FIBA Eirokausā sasniedza izslēgšanas turnīra pirmo kārtu, kurā zaudēja Ungārijas komandai Ceglēdas EEK.

Salīdzinājumā ar iepriekšējo sezonu Latvijas čempionvienībā ir notikušas būtiskas izmaiņas. Par galveno treneri kļuvis Mārtiņš Zībarts, kurš ir arī Latvijas valstsvienības galvenais treneris. Tikmēr sastāvā ir piesaistītas amerikāņu saspēles vadītāja Šeja Pedija, šīs valsts spēka uzbrucēja Elija Malota un Lielbritānijas izlases kapteine Azanja Stjuarte.

Savukārt no vietējām spēlētājām komandas sastāvā ir arī Kate Karlīna Krēsliņa, Gunta Baško-Melnbārde, Baiba Eglīte, Anda Eibele, Ieva Krastiņa, Liene Priede, Rūta Veidere, Karlīne Pīlābere, kura savulaik bija pazīstama ar uzvārdu Nīmane, kā arī jaunās Janeta Rozentāle, Luīze Šepte un Aleksa Gulbe.

No 1960. līdz 1982.gadam 18 reizes Eiropas čempionvienību kausu izcīnījušās un 1987.gadā Liliānas Ronketi Eiropas kausu ieguvušās TTT komandas mantinieces kopš neatkarības atgūšanas Eiropas klubu turnīros startējušas astoņas reizes - reizi zemākā līmeņa Ronketi kausā (2002.gadā) un trīsreiz Eirokausa izcīņā (2007., 2015., 2016.gadā), kā arī četras reizes FIBA Eirolīgā (2008.-2011.gadā).

Iepriekšējā sezonā «TTT Rīga» kārtējo reizi triumfēja Latvijas Sieviešu basketbola līgā (LSBL), kā arī apvienotajā Latvijas un Igaunijas līgā, bet EEWBL piedzīvoja neveiksmi finālā. «TTT Rīga» nacionālajā čempionātā 26 sezonās izcīnījusi 16 čempionu titulus, kā arī četras reizes triumfējusi Latvijas un Igaunijas apvienotajā līgā.