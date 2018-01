Porziņģis ar teicamu sniegumu sekmē «Knicks» uzvaru Ņujorkas klubu duelī

Līdz ar panākumu «Knicks» vienībai pārtrūka trīs zaudējumu sērija, kurā divas neveiksmes tika ciestas pagarinājumā. «Knicks» basketbolisti šosezon izbraukumā uzvarējuši vien piecās no 20 spēlēm.

«Knicks» bija vadībā no otrās ceturtdaļas sākumam līdz pat mača finālsvilpei. Trešajā ceturtdaļā «Nets» pietuvojās līdz mīnus diviem punktiem, taču «Knicks» ātri atjaunoja drošu vadību un noveda spēli līdz uzvarai.

Porziņģis šajā duelī laukumā pavadīja 26 minūtes, kuru laikā realizēja 6 no 11 divpunktu metieniem, 2 no 3 tālmetieniem un 8 no 11 soda metieniem.

Tāpat viņš izcīnīja 9 atlēkušās bumbas, bloķēja 2 metienus, vienu reizi kļūdījās un iekrāja četras piezīmes. «Knicks» ar Porziņģi laukumā iemeta par 8 punktiem vairāk nekā ielaida.

Ar 26 punktiem Porziņģis bija rezultatīvākais «Knicks» rindās, bet ar 23 punktiem un desmit bumbām zem groziem atzīmējās Maikls Bīslijs. Savukārt franču saspēles vadītājs Frenks Nilikinā guva 10 punktus, veica 10 rezultatīvas piespēles un izcīnīja 7 atlēkušās bumbas.

Šajā mačā atpūta tika dota vienam no Ņujorkas komandas vadošajiem spēlētājiem Timam Hārdevejam junioram, kurš tikai pagājušajā nedēļā atgriezās laukumā pēc traumas izdziedēšanas.

Tikmēr debiju «Knicks» rindās piedzīvoja aizsargs Trejs Bērks, kurš astoņās minūtēs guva piecus punktus.

Pretiniekiem 22 punktus guva Demars Kerols, bet 20 punkti bija Kerisa Leverta rēķinā.

Porziņģis pirmo reizi spēlē atzīmējās pēc nospēlētas minūtes, kad panāca 4:0, bet otro grozu viņš guva pusminūti pirms pirmās ceturtdaļas vidus, izvirzot «Knicks» vadīvā ar 15:14. Pēc tam Porziņģis devās atpūsties uz rezervistu soliņa, bet bez viņa laukumā nevienai no komandām neizdevās gūt ievērojamu pārsvaru, ņujorkiešiem spēles pirmo nogriezni uzvarot ar 26:24.

Latvietis ar otrās ceturtdaļas sākumu atkal bija laukumā, otrajā minūtē aizmetot garām divus «sodiņus», bet nedaudz vēlāk ar uzviju atpelnot savu neveiksmi, jo iemeta tālmetienu (33:28). Tuvojoties ceturtdaļas vidum, liepājnieks iemeta arī pustālo, panākdams 40:32 «Knicks» labā.

Arī šajā ceturksnī Porziņģis pēc nospēlētām sešām minūtēm tika nomainīts, laukumā atgriezdamies pēc trīs minūšu ilgas atpūtas (48:36). Līdz puslaika beigām Latvijas basketbolists savu kontu papildināja vēl ar diviem punktiem, bet «Knicks» pārtraukumā devās ar rezultātu 52:42 savā labā.

Otrā puslaika otrajā minūtē Porziņģis tika pie iespējas izpildīt soda metienus, šoreiz mezdams nekļūdīgi. Pāris minūtes vēlāk viņš atzīmējās ar trīspunktu gājienu, kā arī iemeta vēl divus «sodiņus», panākdams jau 64:50 viesu labā. Trešajā ceturtdaļā komandas ātri iekrāja piezīmju normu, kā rezultātā piebremzējās spēles gaita.

Ceturtdaļas otrajā pusē Ņujorkas komandas pārsvars tika sadeldēts līdz sešiem punktiem, bet Porziņģis ar precīzu tālmetienu panāca 72:63. Pēc ceturtās piezīmes nopelnīšanas Porziņģis piecas minūtes pirms ceturtdaļas beigām tika nomainīts un latvieša prombūtnē viesu handikaps saruka līdz diviem punktiem.

Tiesa, ceturtās ceturtdaļas pirmajās divarpus minūtēs pārsvars tika atjaunots uz divciparu skaitli - 91:81 «Knicks» labā. Porziņģis laukumā atgriezās septiņas minūtes pirms pamatlaika beigām, kad «Knicks» bija vadībā ar 99:88. Pāris minūtes vēlāk viņš atzīmējās ar drošu «slam dunk», vēlāk iemetot arī divus «sodiņus» (111:90). Divas minūtes pirms finālsvilpes latvietis noslēdza dalību mačā, kurā «Knicks» svinēja uzvaru ar 119:104.

«Knicks» ar 20 uzvarām 44 cīņās ieņem desmito vietu Austrumu konferencē, kur «Nets» ar 16 panākumiem 44 dueļos ir trīs pozīcijas zemāk.

«Knicks» nākamo spēli aizvadīs trešdien Memfisā, kur pret vietējo «Grizzlies» uzsāks sešu izbraukuma maču sēriju. Mājās «Knicks» atgriezīsies 30.janvārī, kad savā laukumā tiksies ar «Nets» komandu.

Decembra vidusdaļā «Knicks» komanda guva piecas uzvaras sešos dueļos, bet kopš 22.decembra vienība uzvarējusi tikai trīs reizes. Šīs sezonas scenārijs ir identisks pērnajai, kad arī «Knicks» līdz decembra otrajai pusei uzvaru bija nedaudz vairāk par zaudējumiem, tomēr no 25.decembrī aizvadītās tradicionālās Ziemassvētku spēles tai sākās sešu zaudējumu sērija un turpinājumā vienība līdz sezonas beigām vairs neizcīnīja pat divus panākumus pēc kārtas.

tiešraide Porziņģim lieliska spēle! 27 minūtēs 26 punkti, 9 atlēkušās bumbas, 2 bloķēti metieni, 1 kļūda, 4 piezīmes un +8 rādītājs. Trāpīti 6 no 11 divpunktu metieniem, 2 no 3 tālmetieniem, 8 no 11 soda metieniem. «Knicks» izcīna uzvaru ar rezultātu 119:104! «Knicks» minūti līdz mača beigām vadībā pret «Nets» ar 16 punktiem. Porziņģis jau atstājis laukumu. Viņa kontā 36 punkti! Spēle ir galā! «Spurs» piekāpjas «Hawks» ar 99:102. Mača protokolā Bertānam šobrīd 10 punkti, taču gaidāmas korekcijas, jo nav pieskaitīti soda metieni. 8 sekundes līdz beigām «Spurs» -1, taču bumba pie «Hawks». Tikmēr «Spurs» un «Hawks» spēlē notiek «soda metienu konkurss». Abas komandas apzināti izdara pārkāpumus - «Spurs» neļauj novilcināt atlikušo laiku, bet «Hawks» neļauj pretiniekiem atspēlēties. Porziņģis pievieno «slam dunk» un 2 precīzus soda metienus, palielinot «Knicks» pārsvaru. Porziņģis ar veiksmīgām darbībām aizsardzībā sekmē «Knicks» uzbrukumu, palīdzot komandai panākt +17 pret «Nets». «Spurs» neizdodas nosegt «Hawks» līderi Vācijas basketbolistu Denisu Šrēderu. 10 sekundes pirms pamatlaika beigām Sanantonio -3. Porziņģis atgriežas laukumā, kad jāspēlē 7 minūtes 4. ceturtdaļā. «Knicks» tobrīd 99:88 vadībā pret «Nets». 72 sekundes pirms mača pamatlaika beigām laukumā nāk Bertāns. «Spurs» tobrīd -5 pret «Hawks». Savukārt «Knicks», spēlējot bez Porziņģa, ceturtās ceturtdaļas ievadā panākusi +12 pret «Nets». Bertānam esot malā, «Spurs» trīsarpus minūtes pirms mača pamatlaika beigām panākusi neizšķirtu 89:89 pret «Hawks». «Knicks» pēc trešās ceturtdaļas vadībā vairs tikai ar 2 punktiem - 83:81, Porziņģis guvis 22 punktus (2p. 5/8, 3p. 2/2, s.m. 6/9) un izcīnījis 7 atlēkušās bumbas. Bertāns atgriezies laukumā un «Spurs» panākuzi rezultāta izlīdzinājumu 80:80. Bertāns devies atpūtā, bet tikmēr «Spurs» nokļuvusi iedzinējos ar 76:78 pret «Hawks». Porziņģis otro reizi šajā mačā trāpa tālmetienu! «Knicks» trešās ceturtdaļas vidū vadībā ar 69:63 pret «Nets». Porziņģa kontā 19 punkti. .@kporzee with the off hand. pic.twitter.com/Ic6q2GMXFA— NEW YORK KNICKS (@nyknicks) January 15, 2018 «Spurs» 73:72 «Hawks» pēc trim ceturtdaļām. Bertāns nospēlējis 19 minūtes un guvis 10 punktus (2p. 2/7, 3p. 2/6). Trešās ceturtdaļas beigu daļā Bertānam vēl viens precīzs pustālais metiens, kas ļauj «Spurs» uz brīdi panākt +4. Porziņģim vēl 2 precīzi soda metieni, kas atjauno 14 punktu pārsvaru! Porziņģis izdara 2+1 gājienu, trāpot 2 punktu metienu un realizējot soda metienu! Latvijas basketbolists palielinājis «Knicks» pārsvaru līdz 14 punktiem. Tikmēr atsācies otrs mačs, kur Porziņģis ar 2 precīziem soda metieniem panāca +12 par labu «Knicks», taču jau brīdi vēlāk «Nets» rezultāta starpību samazināja līdz 8 punktiem. Bertāns ar precīzu pustālo metienu panāk neizšķirtu 57:57, taču turpinājumā «Hawks» gūst 4 punktus pēc kārtas. Bertānam atrodoties uz rezervistu soliņa, trešās ceturtdaļas ievadā «Spurs» pazaudējusi pārsvaru. «Hawks» panākusi neizšķirtu 53:53. «Knicks» pirmajā puslaikā iekrājusi 10 punktus vadību (56:46) pret «Nets». Porziņģis laukumā pavadījis 14 minūtes, guvis 11 punktus (2p. 4/5, 3p. 1/1, soda metieni 0/2), 5 atlēkušās bumbas, 1 kļūda, 2 piezīmes un +8 rādītājs. Atlantā noslēdzies pirmais puslaiks. Pārtraukumā «Spurs» dodas ar 48:44 vadību pret vietējo «Hawks». Bertāns nospēlējis 10 minūtes, kurās guvis 6 punktus (2p. 0/2, 3p. 2/5). Latvieša rēķinā arī 1 atlēkusī bumba, 1 bloķēts metiens un -9 lietderības rādītājs rādītājs. .@TreyBurke ➡️ @kporzee pic.twitter.com/4qz2f3fu48— NEW YORK KNICKS (@nyknicks) January 15, 2018 «Knicks» izdevies panākt +8 pret «Nets» otrās ceturtdaļas vidū. Porziņģis izcēlies ar 9 punktiem. 6 punktus guvušais Bertāns devies atpūtā. «Spurs» otrās ceturtdaļas vidū vadībā pret «Hawks» ar 36:33. Kājas traumas dēļ šajā spēlē laukumā vairs neatgriezīsies Bertāna komandas biedrs Manu Džinobili. 40 gadus vecais «Spurs» veterāns šosezon vidēji mačā guvis 9,3 punktus. Arī Porziņģim sekmīgs trīspunktu metiens, kas «Knicks» komandai uz brīdi deva 5 punktu pārsvaru. B3RTANS! pic.twitter.com/s9JsszDJyG— San Antonio Spurs (@spurs) January 15, 2018 Bertāns vēlreiz precīzs no tālienes, atjaunojot «Spurs» komandai 6 punktu pārsvaru (30:24). Bertānam precīzs tālmetiens, ar ko izdodas panākt +6 par labu «Spurs» komandai otrās ceturdaļas ievadā. «Knicks» pēc pirmās ceturtdaļas 26:24 vadībā pret «Nets». Porziņģim 6 minūtēs 4 punkti (2 punktu metieni 2/3) un 1 atlēkusī bumba. Bertānam arī -10 rādītājs. Proti, pretinieki iemetuši par 10 punktiem vairāk nekā «Spurs» komanda, kad laukumā atradies Latvijas basketbolists. «Spurs» pēc pirmās ceturtdaļas vadībā pret «Hawks» ar 23:21. Bertāns spēlējis 5 minūtes, kuru laikā 1 neprecīzs divpunktu un 1 netrāpīts trīspunktu metiens. Savukārt «Knicks» un «Nets» komandu starpā joprojām cīņa punkts punktā - 22:22. «Hawks» komanda veikusi 9:0 izrāvienu un pamazām izlīdzinājusi cīņas gaitu pret Bertāna pārstāvēto «Spurs». Bertāns nācis laukumā, taču pirmais trīspunktnieks lidojis grozam secen. Porziņģis guvis 4 punktus un devies atpūsties, taču «Knicks» pirmās ceturtdaļas vidū atrodas iedzinējos ar 14:18. Pirmās ceturtdaļas vidū «Spurs» 18:8 «Hawks». Pusi no Sanantonio punktiem guvis Oldridžs. LaMarcus Aldridge is 🔥!



He has 9 PTS early for the @Spurs!#GoSpursGo



📺: @NBATV pic.twitter.com/buMsE2Xpry— NBA (@NBA) January 15, 2018 «Knicks» un «Nets» starpā līdzīga cīņa. Pēc četrarpus minūtēm neizšķirts 10:10. «Spurs» komandai pārliecinošs spēles sākums. Izdevies panākt 11:4 vadību. Sanantonio labā 7 punktus guvis Lamarkuss Oldridžs. Arī mačs Bruklinā ir sācies. Tur Porziņģis guvis punktus un palīdzējis «Knicks» izvirzīties 4:0 vadībā. Spēle Atlantā sākusies. Ar 5:2 vadībā izvirzījusies «Spurs» komanda. Bertāns kā ierasts sākumā ir uz rezervistu soliņa. «Spurs» janvārī izcīnījusi 4 uzvaras 7 mačos, savukārt «Knicks» gadu sākusi ar tikai 1 panākumu 7 spēlēs. Savukārt «Knicks» jāiztiek bez Tima Hārdeveja juniora, kurš līdz galam nav atguvies no traumas. Viņš ir otrs rezultatīvākais Ņujorkas kluba spēlētājs uzreiz aiz Porziņģa. Savainojumu dēļ «Spurs» komandai nevar palīdzēt Kavai Lenards un Rūdijs Gejs, kuri puslīdz spēlē vienā pozīcijā ar Dāvi Bertānu. Līdz ar to Latvijas basketbolistam gaidāms liels spēles laiks. “Our lives begin to end the day we become silent about things that matter.” #ihaveadream #MLKDay

📸: @NCRMuseum pic.twitter.com/P09of6i0BO— Pau Gasol (@paugasol) January 15, 2018 .@MrLance42 on the enduring inspiration of Martin Luther King Jr. as we celebrate his life, work, and legacy. #MLKDay pic.twitter.com/4nHKBF2L1B— NEW YORK KNICKS (@nyknicks) January 15, 2018 As we look ahead to MLK day, we remember that his legacy lives on forever. #ThisIsWhyWePlay pic.twitter.com/YKGljPk0D4— NEW YORK KNICKS (@nyknicks) January 15, 2018 Spēļu sākums plkst. 22 pēc Latvijas laika. «Knicks» viesos spēkosies ar otru Ņujorkas klubu Bruklinas «Nets», savukārt «Spurs» izbraukumā tiekas ar Austrumu konferences pastarīti Atlantas «Hawks».

.@MrLance42 on the enduring inspiration of Martin Luther King Jr. as we celebrate his life, work, and legacy. #MLKDay pic.twitter.com/4nHKBF2L1B— NEW YORK KNICKS (@nyknicks) January 15, 2018