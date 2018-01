Porziņģis gūst 17 punktus; «Knicks» piedzīvo -20 Losandželosā

Kaut spēles ievadā vismaz «Knicks» sākumsastāvs izskatījās daudz pārliecinošāk, sākot no trešās ceturtdaļas vidus laukumā pilnībā dominēja «Lakers», kuras sastāvā ļoti labi spēlēja rezervisti un traumas dēļ nevarēja palīdzēt pagājušā gada drafta otrais numurs Lonzo Bols. Trešajā ceturtdaļā «Knicks» vēl bija priekšā ar 84:78, bet spēles beigās parādīja pilnīgi bezzobainu sniegumu.

«Knicks» komanda šosezon viesos guvusi tikai sešas uzvaras 23 mačos, turklāt trīs no šiem panākumiem bija izcīnīti iepriekšējos piecos mačos.

Porziņģis laukumā bija 28 minūtes, realizējot piecus no 11 divpunktu metieniem, abus tālmetienus un vienu no trijiem soda metieniem.

Tāpat viņš izcīnīja piecas atlēkušās bumbas un tika pie piecām piezīmēm. «Knicks» ar Porziņģi laukumā ielaida par 13 punktiem vairāk nekā iemeta.

«Knicks» rindās pa 17 punktiem sameta Tims Hārdevejs juniors un Maikls Bīzlijs, kamēr ar 16 punktiem izcēlās Kortnijs Lī.

Zīmīgi, ka Bīzlijs ļoti ātri savāca piezīmju normu, tāpēc laukumā bija tikai 14 minūtes.

Tikmēr «Lakers» rindās lielisks bija Džordans Klārksons, kurš izcēlās ar 29 punktiem un desmit rezultatīvām piespēlēm, bet 27 punktus sameta Džūliuss Rendls.

Jau pirmajās četrās minūtēs Porziņģis izpildīja četrus metienus, trāpot divus no tiem un mājinieki izvirzījās vadībā ar 11:7. Pirmajā ceturtdaļā Porziņģis iemeta vēl vienu pustālo raidījumu, bet tika nomainīts pēc otrās piezīmes saņemšanas.

Pirmais izrāviens mačā tika veikts otrās ceturtdaļas sākumā, kad, spēlējot rezervistiem, «Lakers» 43 sekundēs guva astoņus punktus un panāca 43:34.

Porziņģis atgriezās laukumā, kad Knicks bija iedzinējos ar 44:49. Bīzlijs otrās ceturtdaļas vidū bija iemetis 11 punktus, bet paralēli arī nopelnījis četras piezīmes, turklāt brīdi vēlāk pie trešā soda tika Porziņģis un viņš tika nomainīts pēc nieka 48 spēlētām sekundēm. Tiesa, «Knicks» pretiniekus prom neaizlaida un pēc puslaika zaudēja vien ar 63:67.

Otro puslaiku viesi uzsāka ar 10:2 izrāvienu un atguva vadību, kas «Lakers» komandā lika nomainīt visus piecus pamatsastāva spēlētājus. Drīz pēc tam Porziņģis īsā laikā realizēja divus tālmetienus, pustālo raidījumu un vienu soda metienu. Tomēr «Knicks» ne tikai nespēja nostiprināt pārsvaru, bet trešās ceturtdaļas beigās «Lakers» pat atguva astoņu punktu vadību, kopā iemetot 97 punktus.

Spēles pēdējā nogriezņa ievadā cīņa vēl ritēja līdzīgi, tomēr drīz vien «Knicks» sabruka. Porziņģis nopelnīja tehnisko piezīmi par neapmierinātības izpaušanu pret tiesnešiem. Tomēr uz to atbildēja ar diviem punktiem pēc pārkāpuma. Tiesa, sekojošais soda metiens netika ieskaitīts, jo tika fiksēts, ka viņš ir pārkāpis raidījuma izpildīšanas līnīju.

Pēc vairākām veiksmīgām epizodēm «Lakers» četras minūtes pirms pamatlaika beigām panāca 13 punktu pārsvaru, bet, kad «Knicks» deficīts bija jau 103:120, Porziņģa caurgājiens tika apturēts ar bloku. Spēles beigās «Lakers» panāca arī 20 punktu pārsvaru.

Līdz šim šosezon «Knicks» komanda divreiz vismaz 120 punktus bija ielaidusi mačos, kad tika spēlēti pagarinājumi, bet duelī, kas noslēdzās 48 minūtēs, ielaisto punktu antirekords bija 121. Līdz Ziemassvētkiem «Knicks» komanda vien četras reizes bija ielaidusi vismaz 115 punktus, bet pēdējā mēneša laikā tas ir noticis sešas reizes.

«Knicks» ar 21 uzvaru 47 cīņās saglabā desmito vietu Austrumu konferencē, bet «Lakers» ar 17 panākumiem ir 11.pozīcijā Rietumos.

«Knicks» nākamo spēli aizvadīs otrdien viesos ar līgas čempioni Goldensteitas «Warriors», kam sekos izbraukuma dueļi arī Denverā un Fīniksā.

Decembra vidusdaļā «Knicks» komanda guva piecas uzvaras sešos dueļos, bet kopš 22.decembra vienība uzvarējusi tikai četras reizes. Šīs sezonas scenārijs ir identisks pērnajai, kad arī «Knicks» līdz decembra otrajai pusei uzvaru bija nedaudz vairāk par zaudējumiem, tomēr no 25.decembrī aizvadītās tradicionālās Ziemassvētku spēles tai sākās sešu zaudējumu sērija un turpinājumā vienība līdz sezonas beigām vairs neizcīnīja pat divus panākumus pēc kārtas.

tiešraide Porziņģis nospēlēja 28 minūtes, guva 17 punktus (2p. 5/11, 3p. 2/2, s.m. 1/3), izcīnīja 5 atlēkušās bumbas, atdeva 1 rezultatīvu piespēli, pārtvēra 1 bumbu un bloķēja 1 pretinieku metienu, kā arī saņēma 3 piezīmes. Laukumā esot Latvijas basketbolistam, «Lakers» iemeta par 13 punktiem vairāk nekā «Knicks». Spēle ir galā! «Knicks» zaudē ar 107:127. Sākusies mača pēdējā minūte. «Knicks» iedzinējos ar 19 punktiem. Losandželosas pārsvars pieaudzis jau līdz 17 punktiem. «Lakers» panāk +13 pārsvaru, kas ir lielākais kādai no komandām šajā mačā. Pamatlaikā jāspēlē vēl 4 minūtes un 49 sekundes. Porziņģim astotā tehniskā piezīme karjerā, ceturtā šosezon, otrā šogad. Katra tehniskā piezīme NBA spēlētājam izmaksā 2000 dolāru.— Andrejs Silins (@AndrejsSilins) January 21, 2018 Sešarpus minūtes līdz mača pamatlaika beigām «Knicks» 103:110 «Lakers». Latvijas basketbolistam pēc tam izdodas gūt 2 punktus ar piezīmi, taču seko nesekmīgs soda metiens, jo par ātru tika pārkāpta līnija. Porziņģis nopelnījis tehnisko piezīmi par «mutes palaišanu» un «Knicks» pēc tam jau iekrāj 11 punktu deficītu. Kādam līdzjutējam spēles pārtraukumā uzspīdējusi veiksme. Trāpot metienu no laukuma centra, izdevies laimēt 100 000 ASV dolāru naudas balvu. This Lakers fan just won $100,000! pic.twitter.com/645xIQC0os— Yahoo Sports NBA (@YahooSportsNBA) January 21, 2018 4. ceturtdaļas ievadā «Knicks» nokļūst iedzinējos ar -10 (95:105). Porziņģis trīs ceturtdaļās nospēlējis 20 minūtes, guvis 15 punktus (2p. 4/7, 3p. 2/2, s.m. 1/2), izcīnījis 3 atlēkušās bumbas, atdevis 1 rezultatīvu piespēli, pārtvēris 1 bumbu un bloķējis 1 pretinieku metienu, kā arī saņēmis 3 piezīmes. Pēc 3. ceturtdaļas «Knicks» iedzinējos ar -8 (89:97). Porziņģim esot malā, «Lakers» veic 7:0 izrāvienu. Divarpus minūtes pirms 3. ceturtdaļas beigām Porziņģis tiek nomainīts. Abas komandas ātri apmainās vēl ar vairākiem precīziem trīspunktu metieniem. Trīsarpus minūtes pirms 3. ceturtdaļas beigām «Knicks» 89:90 «Lakers». We’re feeling it.



