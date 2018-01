Traumēto Kazinsu NBA Visu zvaigžņu spēlē aizstās Džordžs

Ņūorleānas «Pelicans» basketbolists Kazinss ir plēsis Ahilleja cīpslu, tāpēc viņam šī sezona ir beigusies, bet atveseļošanās pēc operācijas varētu ilgt vairāk nekā pusgadu. Viņš tika iebalsots Visu zvaigžņu spēles sākuma pieciniekā, turklāt viņu savā komandā izvēlējās Lebrons Džeimss.

Traumas dēļ Kazinss paraugmačā gan nevarēs piedalīties, bet līga sestdien paziņoja, ka viņa vietu ieņems Oklahomasitijas «Thunder» basketbolists Džordžs.

Līdz ar to Džordžs Visu zvaigžņu spēlē cīnīsies vienā komandā arī ar latvieti Kristapu Porziņģi, kuru Džeimss izvēlējās no rezervistiem.

Tiesa, pats Džeimss vēl tikai veiks izvēli, kurš aizstās Kazinsu viņa komandas starta pieciniekā, turklāt teorētiski tas var būt arī Porziņģis.

Džordžs dalībai Visu zvaigžņu spēlē izraudzīts piekto reizi. Šosezon viņš «Thunder» sastāvā 46 spēlēs vidēji iemetis 21,0 punktu un izcīnījis 5,5 atlēkušās bumbas.

Visu zvaigžņu spēlē 18.februārī notiks Losandželosā.

Iepriekš Džeimss kā savus sākumsastāva spēlētājus bez Kazinsa bija izvēlējies arī Kevinu Durantu no Goldensteitas «Warriors», Kairiju Ērvingu no Bostonas «Celtics» un vēl vienu «Pelicans» basketbolistu Entoniju Deivisu.

No rezervistiem Džeimss savā komandā iesauca Ņujorkas «Knicks» zvaigzni Porziņģi, Lemarkusu Oldridžu no Sanantonio «Spurs», Bredliju Bīlu un Džonu Volu no Vašingtonas «Wizards», Kevinu Lavu no Klīvlendas «Cavaliers», Viktoru Oladipo no Indiānas «Pacers» un Raselu Vestbruku no «Thunder».

Tikmēr «Warriors» zvaigzne Stefans Karijs par saviem komandas biedriem sākumsastāvā izvēlējās Hjūstonas «Rockets» līderi Džeimsu Hārdenu, Milvoki «Bucks» grieķu talantu Janni Adetokunbo, Filadelfijas «76ers» basketbolistu Žoelu Embīdu un Demaru Derouzenu no Toronto «Raptors».

Savukārt no rezervistiem Karijs izraudzījās savus komandas biedrus Dreimondu Grīnu un Kleju Tompsonu, kā arī Džimiju Batleru un Karlu Entoniju Taunsu no Minesotas «Timberwolves», Elu Horfordu no «Celtics», Kailu Lauriju no Toronto «Raptors» un Demjenu Lilardu no Portlendas «Trail Blazers».