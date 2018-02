Porziņģis iemet 16 punktus pret spēcīgo «Celtics» un apsteidz Biedriņu

Līdz ar šo maču Porziņģis kļuvis par visu laiku rezultatīvāko latvieti NBA. Jau iepriekšējā mačā viņš gūto punktu ziņā panāca Andri Biedriņu (3247), bet tagad ar 3263 punktiem kļuvis par rezultatīvāko.

Zīmīgi, ka šādam sasniegumam Porziņģim bija nepieciešamas tikai 183 spēles, kamēr Biedriņš NBA regulārajā čempionātā nospēlēja 516 mačus. Vēl Biedriņam ir arī 70 punktu NBA izslēgšanas turnīrā, kur Porziņģis gan vēl nav spēlējis.

Trešdienas mačā pret spēcīgo «Celtics», kas spēlēja bez savas lielākās zvaigznes Kairija Ērvinga, viesi no Ņujorkas aizvadīja cienījamu pirmo puslaiku, pēc tā atrodoties iedzinējos vien ar pieciem punktiem (45:50).

Tomēr otrajā puslaikā «Knicks» demonstrēja vāju spēli uzbrukumā un aizsardzībā nespēja apturēt pretiniekus, turklāt ceturtajā ceturksnī viesi iemeta tikai astoņus punktus. Noslēgumā «Knicks» piedzīvoja sakāvi ar 30 punktu pārsvaru.

Porziņģis trešdienas spēlē laukumā pavadītajās 35 minūtēs grozā raidīja 6 no 13 divpunktu metieniem, 1 no 5 trejačiem un 1 no 3 «sodiņiem». Tāpat latvieša rēķinā 4 atlēkušās bumbas, 3 rezultatīvas piespēles, 3 bloķēti metieni, 1 kļūda un 2 piezīmes.

Kamēr Porziņģis bija laukumā, «Knicks» ielaida par 36 punktiem vairāk nekā iemeta, kas bija pārliecinoši sliktākais rādītājs komandā.

«Knicks» sastāvā rezultatīvākais ar 17 punktiem bija Eness Kanters, kuram arī 17 atlēkušās bumbas, bet 12 punkti Maiklam Bīzlijam.

Savukārt «Celtics» rindās 20 punkti Markusam Morisam, kamēr savainotā Ērvinga vietā spēlējušais Terijs Rouzīrs pirmo reizi NBA nāca mača sākumsastāvā un uzreiz izcēlās ar «triple-double», kas viņam ir nebijis sasniegums, - 17 punkti, 11 atlēkušās bumbas un desmit rezultatīvas piespēles.

Tieši latvietis ar precīzu tālmetienu atklāja šīs spēles rezultātu, turklāt arī nākamajās minūtēs viņš bija ļoti pamanāms, jo iemeta vēl divus no kopumā pieciem metieniem, gūstot četrus punktus.

Tiesa, ieskrējusies bija arī «Celtics» komanda, kas pirmās ceturtdaļas vidū pārņēma iniciatīvu un izvirzījās vadībā. Pirmajā ceturtdaļās mājinieki ieguva septiņu punktu pārsvaru, bet pirmā puslaika turpinājumā Bostonas vienības basketbolisti lielāku vadību neiekrāja.

Kopumā pirmajā puslaikā bija vērojama diezgan līdzvērtīga cīņa, bet otrajā ceturtdaļā laukumā redzams bija arī Porziņģis, kurš arī trim pustālajiem metieniem guva vēl sešus punktus. «Knicks» pirmo puslaiku tikmēr noslēdza tikai ar piecu punktu deficītu - 45:50.

Savukārt uz otro puslaiku «Celtics» basketbolisti laukumā nāca krietni apņēmīgāki, kam «Knicks» vienība nebija gatava. Vēl pirmajās minūtēs Porziņģis iemeta divpunktnieku, turklāt tajā brīdī noteikumus pret viņu pārkāpa Rouzīrs, bet sekojošais latvieša «sodiņš» lidoja grozam garām. Trešajā ceturtdaļā mājinieku pārsvars pieauga pakāpeniski, kamēr «Knicks» grozam uzbruka ar vāju precizitāti.

Nemanāms bija arī Porziņģis, kurš spēles turpinājumā guva tikai vienu punktu, kamēr trešo ceturtdaļu «Celtics» noslēdza jau ar 16 punktu vadību (81:65). Otrajā puslaikā Ņujorkas komanda bija pilnībā zaudējusi spēles pavedienu.

Lai arī ceturtās ceturtdaļas sākumā divus punktus pēc Porziņģa piespēles atguva Bīzlijs, turpmāko piecarpus minūšu laikā «Celtics» veica iespaidīgu 18:0 izrāvienu un pārsniedza jau 30 punktu vadību (99:67).

Līdz ar to mača noslēgumā laukumā devās komandu rezervisti un atpūta tika dota arī Porziņģim. Noslēgumā «Knicks» cieta sakāvi ar 73:103, kopumā otrajā puslaikā iemetot tikai 28 punktus, kamēr pretinieki - 53.

Ņujorkas vienība ar 23 uzvarām 52 spēlēs Austrumu konferences kopvērtējumā joprojām ieņem desmito vietu, kamēr «Celtics» ar 37 panākumiem ir pirmajā pozīcijā.

«Knicks» nākamo spēli aizvadīs piektdien, kad viesosies pie Milvoki «Bucks» basketbolistiem.

Porziņģis izraudzīts starp rezervistiem dalībai NBA Visu zvaigžņu spēlē, kurā pārstāvēs līgas superzvaigznes Lebrona Džeimsa komandu.

Savukārt otrdien latvietis iemeta 28 punktus Bruklinas «Nets» grozā, kas viņam ļāva gūt savu 3247. punktu NBA čempionātā un panākt Biedriņu.