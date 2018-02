Noskaties: Porziņģis paveic ko nebijušu NBA vēsturē

Līdz šim rekords piederēja diviem spēlētājiem. Pagājušajā sezonā ko līdzīgu paveica Porziņģa principiālais sāncensis Karls Entonijs Tauns no Minesotas «Timberwolves», savukārt 1996./97. gada sezonā arī Kriss Vēbers spēlējot Vašingtonas «Bullets» rindās.

