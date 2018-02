«Rockets» NBA spēlē apkauno vicečempioni «Cavaliers»

Uzvarētājiem ar 22 punktiem un 11 atlēkušajām bumbām izcēlās Kriss Pols un 21 punktu guva Raiens Andersons, kamēr Džeimss Hārdens sameta vien 16 punktus.

Tikmēr «Cavaliers» lielākā zvaigzne Lebrons Džeimss dueli noslēdza ar tikai 11 punktiem un ceturtajā ceturtdaļā, kad dueļa liktenis jau bija izšķirts, laukumā neizgāja.

«Rockets» uzvarēja ceturtajā spēlē pēc kārtas un vienpadsmitajā pēdējos 13 dueļos.

«Cavaliers» komanda pēdējā pusotra mēneša laikā smagi kapitulējusi vairākām NBA augšgala vienībām - tā ar 28 punktu deficītu piekāpās Minesotas «Timberwolves», ar 34 punktiem piekāpās Toronto «Raptors» un ar 24 punktiem zaudēja Oklahomasitijas «Thunder». Arī tās spēles tāpat kā sestdienas mačs tika pārraidītas nacionālajā televīzijā.

«Viņiem vajadzētu atcelt visas šosezon paredzētās mūsu spēles nacionālajā televīzijā,» pēc mača pauda Džeimss, kurš runāja lēnām un pāri acīm bija novilcis beisbola cepuri. «Mēs nespēlējam labi un mūsu pakaļas tiek sasistas katru reizi nacionālajā televīzijā, tāpēc esmu bez vārdiem.»

«Cavaliers» aizvadīja otro spēli bez uzbrucēja Kevina Lava, kurš iepriekš šonedēļ salauza roku un nevarēs doties laukumā divus mēnešus. Pagājušās sezonas turnīra fināliste zaudējusi 12 no pēdējiem 18 mačiem.

Pēc spēles «Cavaliers» vadība pauda, ka joprojām uzticas galvenajam trenerim Tairons Lū un negatavojas viņu atlaist.

Citā spēlē svētdien zaudējumu piedzīvoja arī čempione Goldensteitas «Warriors», kas viesos ar 108:115 (32:29, 24:26, 27:22, 25:38) piekāpās Denveras «Nuggets». Vēl otrajā puslaikā «Nuggets» bija 12 punktu deficīts, tomēr mājinieki atspēlējās un sagādāja «Warriors» otro zaudējumu pēdējās trijās spēlēs.

Uzvarētājiem ar 25 punktiem izcēlās Vils Bārtons, kamēr 19 punktus iemeta Nikola Jokičs.

Tikmēr ar 23 punktiem un 20 bumbām zem groziem atzīmējās Andrē Dramonds, palīdzot Detroitas «Pistons» ar 111:107 (27:26, 27:24, 22:27, 35:30) apspēlēt Maiami «Heat».

Ar sliktu precizitāti uzbruka nesen iespaidīgā darījumā no Losandželosas «Clippers» iemainītais Bleiks Grifins, tomēr 44 sekundes pirms beigām viņš izcēlās ar svarīgu tālmetienu. Maču Grifins noslēdza ar 16 punktiem, realizējot sešus no 19 metieniem no spēles.

«Heat» komandā 33 punktus iemeta slovēnis Gorans Dragičs.

Tikmēr «Clippers» ar 113:103 (22:17, 35:35, 30:29, 26:22) uzvarēja Čikāgas «Bulls», 24 punktus debijā iemetot no «Pistons» iemainītajam Tobiasam Harisam.

Kā vēstīts, latviešu basketbolists Dāvis Bertāns sestdien guva astoņus punktus, bet viņa pārstāvētajā Sanantonio «Spurs» vienība savā laukumā ar rezultātu 111:120 (24:33, 25:28, 29:26, 33:33) piekāpās Jūtas «Jazz» vienībai. «Spurs» cieta otro zaudējumu pēc kārtas un trešo pēdējās piecās mājas spēlēs, kamēr «Jazz» vienība uzvaru sēriju pagarināja līdz pieciem mačiem. Savā laukumā «Spurs» šosezon zaudējusi tikai sešos no 28 mačiem, tomēr nākamās sešas cīņas tā aizvadīs viesos.

Visas līgas un Rietumu konferences līdere ar 41 uzvaru 53 spēlē ir «Warriors», kam ar 38 panākumiem 51 cīņā seko «Rockets», bet trešo pozīciju ar 54 cīņās gūtām 34 uzvarām ieņem «Spurs».

Austrumos līdere ar 38 uzvarām 53 cīņās ir Bostonas «Celtics», kam ar 35 panākumiem 51 mačā seko Toronto «Raptors», bet «Cavaliers» ar 30 uzvarām 51 spēlē ir trešajā vietā.

Savukārt latvieša Kristapa Porziņģa pārstāvētā Ņujorkas «Knicks» komanda ar 23 panākumiem 53 spēlēs ir desmitā.

Nākamajā mačā «Knicks» svētdien jau plkst.19 pēc Latvijas laika sacentīsies ar visas līgas pastarīti Atlantas «Hawks».