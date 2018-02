Strēlnieka pēdējā minūtē gūtie punkti atnes «Olympiakos» uzvaru pār «Real»

Latvijas basketbola izlases saspēles vadītājs Jānis Strēlnieks piektdien ULEB Eirolīgas 22.kārtas spēlē guva 11 punktus, no tiem trīs pamatlaika pēdējā minūtē, tādējādi palīdzēdams Grieķijas klubam Pirejas «Olympiakos» pārspēt Spānijas grandu Madrides «Real».

Strēlnieks 15 sekundes pirms pamatlaika beigām realizēja vienu no diviem soda metieniem, «Olympiakos» viesos uzvarot ar rezultātu 80:79 (21:20, 24:19, 20:23, 15:17).

«Olympiakos» pirmajā puslaikā iekrāja astoņu punktu pārsvaru, bet otrajā spēles daļā cīņas gaita izlīdzinājās. Ceturtajā ceturksnī «Real» basketbolisti bija panākuši sešu punktu handikapu, taču tas tika atspēlēts un uzvarētājs noskaidrojās vien pamatlaika pēdējā minūtē.

Sākoties ceturtās ceturtdaļas pēdējai minūtei, Grieķijas klubs bija vadībā ar 77:76, bet 48 sekundes pirms finālsvilpes talantīgais slovēnis Luka Dončičs ar diviem precīziem soda metieniem izvirzīja vadībā «Real» komandu. Uz to 14 minūtes vēlāk ar precīzu metienu atbildēja Strēlnieks, atgūstot viesiem vadību.

Otrā laukuma galā Dončičs ar vienu iemestu soda metienu izlīdzināja rezultātu, bet 15 sekundes pirms finālsvilpes vienu no diviem «sodiņiem» iemeta Strēlnieks, vēlreiz atgūdams «Olympiakos» komandai vadību - 80:79. Viesi «Real» pēdējā uzbrukumā nosargāja savu grozu neskartu un, pateicoties Strēlnieka pēdējā minūtē gūtajiem punktiem, svinēja uzvaru.

Latviešu basketbolists šajā mačā laukumā pavadīja 23 minūtes un 45 sekundes, kuru laikā realizēja trīs no pieciem divpunktu metieniem, vienu no četriem tālmetieniem un divus no trim soda metieniem.

Tāpat viņš veica septiņas rezultatīvas piespēles, par vienu atpalikdams no Eirolīgas karjeras rekorda atkārtošanas, pārtvēra vienu bumbu, tika pie trim piezīmēm un izprovocēja trīs noteikumu pārkāpumus. Talsinieks šajā mačā tika pie 12 efektivitātes koeficienta punktiem, kas bija trešais labākais rādītājs komandā.

«Olympiakos» rindās rezultatīvākais ar 21 punktu bija Georgs Printezis, kamēr zem groziem vislabāk nocīnījās serbs Nikola Milutinovs, kura kontā bija 12 atlēkušās bumbas.

«Real» no zaudējuma neglāba Dončiča samestie 27 punkti.

Latvijas izlases basketbolists Dairis Bertāns piektdien guva desmit punktus, taču neglāba Itālijas klubu Milānas «AX Armani Exchange Olimpia» no zaudējuma.

Milānas vienība viesos ar rezultātu 89:100 (20:23, 25:27, 20:21, 24:29) piekāpās Serbijas klubam Belgradas «Crvena zvezda mts».

Otrajā ceturtdaļā pēc 12 punktu izrāviena Belgradas basketbolisti panāca 11 punktu pārsvaru (39:28). «AX Armani Exchange Olimpia» komanda otrā puslaika sākumā pretinieku pārsvaru samazināja līdz trim punktiem (50:47), taču nespēja lauzt cīņas gaitu un cieta zaudējumu.

Bertāns šajā spēlē laukumā bija 18 minūtes un 14 sekundes, kuru laikā grozā raidīja savu vienīgo divpunktu metienu, divus no trim tālmetieniem un divus no trim soda metieniem.

Tāpat rūjienietis veica trīs rezultatīvas piespēles, divas reizes pārkāpa noteikumus, izprovocēja četras piezīmes un tika pie 13 efektivitātes koeficienta punktiem, kas bija dalīts trešais labākais rādītājs komandā.

«AX Armani Exchange Olimpia» rindās rezultatīvākais ar 17 punktiem bija lietuvietis Mindaugs Kuzminsks, kurš šo sezonu uzsāka Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) vienībā Ņujorkas «Knicks» un bija Kristapa Porziņģa komandas biedrs.

Savukārt 15 punktus iemeta amerikānis Endrū Gaudloks, bet 13 punkti un astoņas rezultatīvas piespēles bija viņa tautietim Džordanam Teodoram.

Tikmēr pretiniekiem pa 15 punktiem guva serbs Stefans Jankovičs un francūzis Matiass Lesorts, kurš izcīnīja arī desmit atlēkušās bumbas.

Bertāns iepriekšējā kārtā kļuva par mača galveno varoni, 5,6 sekundes pirms pamatlaika beigām izraudams komandai uzvaru 83:81 pār Rodiona Kuruca pārstāvēto Barselonas «Lassa» vienību.

Savukārt Lietuvas flagmanis Kauņas «Žalgiris» savā laukumā ar rezultātu 74:84 (26:15, 18:28, 15:18, 15:23) piekāpās Maskavas apgabala «Himki» komandai, kas pirmdien VTB Vienotās līgas mačā savā laukumā uzņems Latvijas čempioni «VEF Rīga».

«Žalgiris» rindās rezultatīvākais ar 15 punktiem bija amerikānis Brendons Deiviss. Tikmēr Maskavas vienībā pa 20 punktiem guva Aleksejs Šveds un ASV basketbolists Entonijs Džils.

Uzvaru piektdien svinēja iepriekšējās sezonas čempione Stambulas «Fenerbahce Doguš», kas savā laukumā ar rezultātu 77:69 (16:13, 29:16, 19:16, 16:21) apspēlēja Vācijas vadošo komandu Bambergas «Brose».

«Fenerbahce Doguš» komandā rezultatīvākais ar 26 punktiem un 11 atlēkušajām bumbām bija Jans Veselijs, kamēr Vācijas čempiones rindās 18 punkti un astoņas bumbas zem groziem bija serbam Dejanam Musli.

Latvijas basketbolists Jānis Timma ceturtdien guva sešus punktus, bet viņa un Rinalda Mālmaņa pārstāvētā Spānijas vienība Vitorijas «Baskonia» viesos ar rezultātu 76:80 atzina kopvērtējuma augšgalā esošās Atēnu «Panathinaikos Superfoods» pārākumu.

Tikmēr citā mačā Kuruca pārstāvētā «Lassa» viesos ar rezultātu 82:94 zaudēja Izraēlas komandas Telavivas «Maccabi Fox». Kurucs pirmo reizi šosezon piedalījās ULEB Eirolīgas spēlē, kā arī pirmo reizi karjerā šajā turnīrā laukumā devās sākumsastāvā, nospēlējot astoņas minūtes un 18 sekundes, kas viņam ir karjeras rekords.

Tikmēr sesto zaudējumu šīs sezonas turnīrā piedzīvoja līdere Maskavas CSKA, kas viesos rezultatīvā cīņā ar 99:103 kapitulēja Spānijas klubam «Valencia Basket». Vēl vienā spēlē Spānijas klubs Malagas «Unicaja» mājās ar 81:68 uzvarēja pastarītu Stambulas «Anadolu Efes» no Turcijas.

ULEB Eirolīgas kopvērtējumā līderpozīcijā ar 17 uzvarām 22 cīņās ir CSKA, kam ar 15 panākumiem seko «Olympiakos» un «Fenerbahce Doguš», bet 14 uzvaras ir «Panathinaikos Superfoods» vienībai. Tikmēr pie 13 uzvarām tikušas Madrides «Real», Kauņas «Žalgiris» un «Himki». Pirmo astotnieku ar 12 uzvarām noslēdz «Maccabi FOX», bet devītā ar desmit panākumiem ir «Baskonia».

Vēl deviņi panākumi ir «Unicaja» un «Crvena Zvezda mts» rēķinā, pa astoņiem izcīnījušas «Brose» un «Valencia Basket», bet vēl par uzvaru mazāk ir «Lassa» un «AX Armani Exchange Olimpia» vienībām, savukārt turnīra tabulu ar sešiem panākumiem noslēdz «Anadolu Efes» vienība.

ULEB Eirolīgā otro sezonu pēc kārtas 16 komandas aizvadīs divu apļu turnīru, labākajām astoņām iekļūstot izslēgšanas spēlēs. Zīmīgi, ka ULEB Eirolīgā nav paredzēti pārtraukumi nacionālo izlašu 2019.gada Pasaules kausa kvalifikācijas spēļu laikā.