Basketbola izlase svin svarīgu uzvaru pār Turcijas valstsvienību

Laukuma saimniekiem neizdevās spēles sākums, taču otrā puslaika sākumā tika veikts deviņu punktu izrāviens, kas ļāva pārņemt inicatīvu, uzvaru nodrošinot spēles pēdējā ceturtdaļā. Latvijai gan neizdevās panākt pozitīvu bilanci savstarpējos mačos ar Turciju, jo pirmajā spēlē novembrī viesos tika zaudēts ar 12 punktiem (73:85).

Mājinieku rindās pa 13 punktiem guva Rolands Šmits un Mārtiņš Meiers, bet pa desmit punktiem pievienoja Ingus Jakovičs, Žanis Peiners un izlases debitants Rihards Lomažs, kurš savā pirmajā mačā izlases rindās uzbruka ar 100% precizitāti no spēles. Tāpat pa astoņiem punktiem guva Jānis Blūms un Anžejs Pasečņiks.

Savukārt Turcijas izlasē teicams bija naturalizētais amerikānis Bobijs Diksons (Turcijas pasē - Ali Muhameda), kurš izcēlās ar 23 punktiem, tostarp realizējot piecus no 12 tālmetieniem, bet 11 punktus sameta Melihs Mahmutolu.

Spēli mājinieki sāka ar Jakoviču, Aigaru Šķēli, Peineru, Šmitu un Pasečņiku sākumsastāvā.

Rezultātu ar divpunktu metienu atklāja Pasečņiks, tomēr turpinājumā labāki bija Turcijas spēlētāji, kuri ar Diksona diviem tālmetieniem panāca 6:2. Savukārt, kad viesi nedaudz vēlāk panāca arī 10:4, Latvijas izlases galvenais treneris Arnis Vecvagars pieprasīja pārtraukumu.

Tas laukuma saimniekiem nāca par labu, jo Latvija ar Pasečņika veiksmīgu sniegumu zem groza spēja panākt izlīdzinājumu 10:10. Turcija uz to atbildēja vēl ar trim precīziem tālmetieniem, no kuriem vienu atkal trāpīja Diksons, viesiem panākot 19:12 savā labā. Pirmajā ceturtdaļā Turcija no perimetra trāpīja piecus no deviņiem metieniem, spēles pirmās desmit minūtes noslēdzot esot vadībā ar 21:14. Tāpat Turcija pirmajā ceturtdaļā izcīnīja piecas atlēkušās bumbas zem mājinieku groza.

Arī otrā ceturtdaļa Latvijas izlasei sākās pagalam neveiksmīgi, Turcijai panākot jau 25:14 savā labā. Turpinājumā laukumā dominēja aizsardzības basketbols un rezultāts pieauga lēnām. Pēc Peinera «slam-dunk» Latvija starpību spēja samazināt līdz septiņiem punktiem (20:27), savukārt pusotru minūti pirms atpūtas, kad ātrā uzbrukumā bumbu grozā trieca Šmits, mājiniekiem bija vairs četru punktu deficīts (29:33).

Interesanti, ka pēc Šmita gūtajiem punktiem laukumā izcēlās asumi, jo Latvijas basketbolistu pagrūda Sertačs Šanli, bet Šmits nolēma atbildēt, abiem saņemot nesportiskās piezīmes.

Puslaika izskaņā abas komandas apmainījās precīziem tālmetieniem, viesiem atkal precīzi metot Diksonam, bet Latvijas izlases rindās izceļoties Blūmam, līdz ar to atpūtā ejot laukuma saimnieki bija iedzinējos ar četriem punktiem 32:36.

Otro puslaiku Latvija sāka ar deviņu punktu izrāvienu, pēc Jakoviča tālmetiena panākot 41:36 savā labā. Turcija uzreiz atbildēja ar sešiem punktiem pēc kārtas, no kuriem četrus guva neapturamais Diksons, turpinājumā spēlei ritot punkts punktā.

Trešās ceturtdaļas beigās nedaudz labāka tomēr bija Latvijas izlase, kura pēc Šķēles tālmetiena atguva piecu punktu vadību (57:52), bet pirms noslēdzošā spēles nogriežņa laukuma saimniekiem bija trīs punktu pārsvars.

Vēl labāka izdevās pēdējās ceturtdaļas pirmā puse, kurā Latvija guva sešus punktus pēc kārtas, ar otro tālmetienu spēlē izceļoties debitantam Lomažam, panākot jau 63:54, piedevām pretinieki pirmo grozu iemeta vien teju pēc piecām nospēlētām minūtēm, kad trejaci trāpīja Metins Turens.

Tomēr laukuma saimnieki vairs nebija apturami, Šmitam ar diviem precīziem soda metieniem panākot jau 11 punktu pārsvaru - 70:59 un 72:61. Turcija gan nepadevās un pusotru minūti pirms beigām ar vēl vienu Diksona tālmetienu starpību samazināja līdz sešiem punktiem, taču Latvija atbildēja ar Meijera 2+1 gājienu un Šmita divpunktnieku, atjaunojot 11 punktu vadību (77:66). Beigās laukuma saimnieki centās panākt vismaz 12 punktu pārsvaru, taču tas neizdevās.

B apakšgrupā pēc četrām kārtām Ukrainai ir trīs uzvaras, Turcija un Latvija izcīnījušas pa diviem panākumiem, bet Zviedrijai ir viena uzvara un trīs zaudējumi.

Piektdien Latvijas basketbolisti bez ierunām savā laukumā ar 68:82 atzina Ukrainas pārākumu. Tikmēr Turcija viesos ar 58:59 negaidīti piekāpās Zviedrijai.

FIBA un ULEB Eirolīgas konflikta dēļ Latvijas izlasei nevar palīdzēt trīs potenciālie līderi, Eirolīgā spēlējošie Dairis Bertāns, Jānis Timma un Jānis Strēlnieks.

B grupas trīs labākās vienības otrajā posmā ar A grupas (Spānija, Slovēnija, Melnkalne un Baltkrievija) labāko trijotni no 2018. gada septembra līdz 2019. gada februārim cīnīsies par trim ceļazīmēm uz Pasaules kausa izcīņas finālturnīru, kas 2019. gada rudenī notiks Ķīnā.

Pasaules kausa 2019 kvalifikācija, Eiropas zonas B apakšgrupa

24. novembrī: Turcija - Latvija 85:73, Zviedrija - Ukraina 76:84

26. novembrī: Latvija - Zviedrija 82:73, Ukraina - Turcija 60:67

23. februārī: Latvija - Ukraina 68:82, Zviedrija - Turcija 59:58

26. februārī: Latvija - Turcija 79:70, Ukraina - Zviedrija 77:66

28. jūnijā: Zviedrija - Latvija, Turcija - Ukraina

1. jūlijā: Ukraina - Latvija, Turcija - Zviedrija

2019. gada Pasaules kausa izcīņas turnīrā 32 komandas cīnīsies ne tikai par uzvarētāju kausu un medaļām, bet arī ceļazīmēm uz 2020. gada olimpiskajām spēlēm Tokijā, kā arī olimpiskajiem kvalifikācijas turnīriem.