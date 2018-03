Bertānam 17 punkti un izcils sniegums NBA mača galotnē

«Spurs» savā laukumā ar rezultātu 100:98 (21:23, 26:22, 23:27, 30:26) pārspēja Memfisas «Grizzlies», sarūpējot pretiniekiem jau 14. zaudējumu pēc kārtas, tikmēr Sanantonio šī bija 2. uzvara pēdējos 8 mačos.

Bertāns nospēlēja 19 minūtes, kuru laikā izdevās trāpīt 6 no 7 soda metieniem, 4 no 4 divpunktu metieniem un 1 no 5 tālmetieniem. Latvieša kontā arī 4 atlēkušās bumbas, 3 rezultatīvas piespēles un 1 pārtverta bumba.

«Spurs» rindās Bertāns bija labākais ar +16 rādītāju, kas nozīmē, ka Sanantonio komanda iemeta par 16 punktiem vairāk nekā pretinieki, kamēr laukumā atradās Latvijas basketbolists.

Bertāns 13 no saviem 17 punktiem guva ceturtajā ceturtdaļā. Mača priekšpēdējā minūtē Latvijas basketbolists realizēja 2 soda metienus un izcēlās ar «slam-dunk», palīdzot «Spurs» komandai nosargāt vadības grožus.

Uzvarētāju sastāvā 23 punktus guva francūzis Tonijs Pārkers, bet 14 un 11 punktus attiecīgi iemeta Denijs Grīns un Kails Andersons.

Savukārt «Grizzlies» komandā ar 23 punktiem un 10 atlēkušajām bumbām izcēlās spāņu centrs Marks Gazols, kamēr viņa brālis Pau Gazols iemeta tikai 2 punktus «Spurs» labā.

«Spurs» ar 37 uzvarām un 27 zaudējumiem patlaban ieņem 5. vietu Rietumu konferences turnīra tabulā, bet «Grizzlies» ar bilanci 18-45 ir pēdējā visas līgas kopvērtējumā.

Pašlaik 25 gadus vecais Bertāns šosezon 59 mačos vidēji laukumā pavadījis 15,3 minūtes un guvis 6,2 punktus.