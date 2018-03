Vien 17 gadus vecais Žagars debitē Spānijas basketbola ACB līgā

«Baskonia» viesos guva uzvaru ar rezultātu 75:61 (16:13, 18:19, 18:10, 23:19), turnīrā izcīnot sesto panākumu pēc kārtas, kamēr Badalonas komandai šis bija desmitais zaudējums pēc kārtas.

Žagars svētdien kļuva par astoto Latvijas basketbolistu, kurš šosezon gājis laukumā Spānijas augstākās līgas čempionātā, kas tiek uzskatīts par spēcīgāko klubu turnīru Eiropā. Bez viņa šosezon Spānijā spēlē arī Timma, Mālmanis, Rolands Šmits, Jānis Blūms, Anžejs Pasečņiks, Mārtiņš Laksa un Rodions Kurucs.

Svētdien aizvadītajā mačā Žagars spēlēja septiņas minūtes un 53 sekundes, gūstot divus punktus. Viņš iemeta vienu no diviem divpunktu metieniem, bet aizmeta garām vienīgo tālmetienu.

The tradition of @Penya1930 continues: 17 years old Arturs Zagars makes his @ACBCOM debut pic.twitter.com/KZOCuiD8QI— Eurohoops.net (@Eurohoopsnet) March 11, 2018