BK «Ventspils» nepārvar FIBA Eiropas kausa astotdaļfinālu

«Ventspils» basketbolisti astotdaļfināla atbildes spēlē viesos ar rezultātu 81:75 (26:19, 13:15, 23:20, 19:21) uzvarēja Dānijas čempioni Orhūsas «Bakken Bears», divu maču summā ciešot zaudējumu ar 154:168.

Abu komandu pirmajā cīņā pirms nedēļas Ventspilī Latvijas klubs zaudēja ar rezultātu 73:93, līdz ar to, lai tiktu tālāk, «Ventspilij» trešdien bija jāgūst uzvara ar 21 punktu.

«Ventspils» komandā pa 15 punktiem iemeta Rihards Lomažs un amerikānis Emanuēls Ubilla, 12 punkti bija lietuvietim Juļam Jucikam, bet pa desmit punktiem guva Armands Šķēle un vēl viens ASV basketbolists Maikls Brusevics.

Dānijas vienībā ar 23 punktiem un deviņām atlēkušajām bumbām izcēlās amerikānis Džefrijs Krokets.

Spēles pirmajās 90 sekundēs ar diviem precīziem tālmetieniem izcēlās Brusevics, «Ventspilij» panākot vadību ar 6:3. Divas minūtes pirms pirmās ceturtdaļas beigām Roberts Freimanis ar tālmetienu panāca viesiem astoņu punktu pārsvaru (21:13), bet nedaudz vēlāk Ubilla nodrošināja jau plus desmit punktus (26:16).

Pirmo ceturtdaļu ventspilnieki uzvarēja ar 26:19, bet otrais ceturksnis iesākās ar Dānijas kluba pieciem bezatbildes punktiem. Ceturtdaļas turpinājumā mājinieki vairākas reizes pietuvojās līdz mīnus trim punktiem, bet lielajā pārtraukumā komandas devās, «Ventspilij» atrodoties vadībā ar 39:34.

Trešajā ceturtdaļā «Ventspils» vairākas reizes panāca desmit punktu pārsvaru (45:35), dodot cerību, ka uzņemtais kurss palīdzēs izcīnīt uzvaru divu spēļu summā. Tiesa, pretinieki Latvijas klubam neļāva iegūt lielāku handikapu.

Ceturtajā ceturtdaļā «Bakken Bears» izlīdzināja rezultātu, ventspilniekiem cīnoties vairs tikai par uzvaru mačā. Atskanot spēles finālsvilpei, rezultāta tablo vēstīja 81:75 «Ventspils» labā, taču uzvara ar sešu punktu pārsvaru bija par maz ceturtdaļfināla sasniegšanai.

Nākamajā kārtā Dānijas komanda sacentīsies pret Itālijas klubu Sasāri «Dinamo» vai Leportelas ESSM no Francijas. Šo komandu pirmajā mačā ar 72:55 uzvarēja Itālijas vienība.

Pēc pirmās spēles «Bakken Bears» bija tikai trenējušies, bet «Ventspils» komanda «OlyBet» Latvijas Basketbola līgā (LBL) ar 82:64 uzvarēja «Latvijas Universitāti». LBL čempionātā kurzemnieki ar 20 uzvarām 21 mačā ir pirmajā vietā.

«Ventspils» basketbolisti šo Eirokausu sezonu sāka līmeni augstākajā FIBA Čempionu līgā, taču ar sešām uzvarām 14 spēlēs grupā palika piektajā vietā, kas liedza sasniegt izslēgšanas turnīru. Tomēr ventspilnieki tika pie iespējas sacensties FIBA Eiropas kausa izšķirošajās kārtās, par pirmo pretinieku kļūstot «Bakken Bears» komandai.

Tikmēr «Bakken Bears» FIBA Eiropas kausā ar četrām uzvarām sešās spēlēs savā apakšgrupā ieņēma otro vietu, atpaliekot vien no Lietuvas kluba Ķēdaiņu «Nevežis». Savukārt sacensību otrajā posmā Dānijas klubs arī izcīnīja četras uzvaras un grupā ieguva pirmo pozīciju, kas ļāva iegūt vietu astotdaļfinālā.

«Bakken Bears» par Dānijas čempioni kronēta 15 reizes, tajā skaitā uzvarot arī iepriekšējā sezonā. Šosezon Orhūsas basketbolisti ar 17 uzvarām 20 spēlēs ieņem otro vietu Dānijas čempionāta kopvērtējuma tabulā, bet 18 uzvaras ir līderei «Horsens».

FIBA Eiropas kausa izcīņas astotdaļfinālā spēlē desmit komandas, kas sezonu sāka tieši šajā turnīrā, un sešas vienības no Čempionu līgas. No iespējas turpināt starptautisko sezonu atteicās Šalonas pie Sonas «Elan» no Francijas un Spānijas vienība Madrides «Movistar Estudiantes».

Pagājušajā sezonā «Ventspils» nepārvarēja FIBA Čempionu līgas izslēgšanas sacensību pirmo kārtu, divu spēļu summā ar 135:137 piekāpjoties Itālijas klubam Venēcijas «Umana Reyer».