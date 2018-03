Šmits labo karjeras rezultativitātes rekordu Spānijas čempionātā

«Montakit» izbraukumā ar rezultātu 86:82 (24:19, 22:23, 16:22, 24:18) pārspēja Malagas «Unicaja». Uzvarētāju rindās ar 22 punktiem izcēlās Šmits, labojot karjeras rekordu, kas līdz šim bija 18 punkti.

Latviešu uzbrucējs laukumā pavadīja nepilnas 22 minūtes, trāpīja 3 no 4 divpunktu metieniem, 4 no 6 tālmetieniem un 4 no 6 soda metieniem. Šmita rēķinā arī 5 izcīnītas atlēkušās bumbas un 2 rezultatīvas piespēles.

Vēl vienā mačā Jāņa Blūma pārstāvētā Saragosas «Tecnyconta» komanda savā laukumā ar 81:96 (12:22, 15:31, 27:19, 27:24) piekāpās čempionāta līdervienībai Madrides «Real».

Blūms nospēlēja 25 minūtes un 42 sekundes, guva 5 punktus (2p. 1/1, 3p. 1/2), izcīnīja 1 atlēkušo bumbu un veica 3 rezultatīvas piespēles

Latvijas basketbolists šim mačam bija pieteikts, bet laukumā nedevās. Citā svētdienas mačā uzvaru guvusi Rodiona Kuruca pārstāvētā Barselonas «Lassa», kas izbraukumā ar 103:101 (20:15, 19:35, 24:20, 26:19, 14:12) pagarinājumā uzvarēja Burgosas «San Pablo».

Jau vēstīts, ka svētdien pie graujošas uzvaras tika latviešu Jāņa Timmas un Rinalda Mālmaņa pārstāvētā Vitorijas «Baskonia», kas savā laukumā ar 91:66 sagrāva Anžeja Pasečņika pārstāvēto Grankanārijas «Herbalife».

Tiesa, Latvijas basketbolisti ar rezultatīvu sniegumu šajā mačā neizcēlās, nevienam no viņiem negūstot vairāk par četriem punktiem.

Spānijas čempionāta kopvērtējuma galvgalī ar 20 uzvarām 23 cīņās pārliecinoši atrodas Madrides «Real», kam ar 16 uzvarām 23 dueļos seko «Baskonia», Barselonas «Lassa» un pērnās sezonas čempione «Valencia Basket».

Tikmēr 15 uzvaras 23 mačos ir Šmita pārstāvētajai «Montakit», kas komandai dod 5. vietu, bet par vienu panākumu mazāk ir Pasečņikam un «Herbalife» vienībai, kas ierindojas 8. pozīcijā.

Vēl Mārtiņa Laksas pārstāvētā Kompostelas «Monbus Obradoiro» ar 11 uzvarām ir 10. vietā, Blūma pārstāvētā «Tecnyconta» ar 7 uzvarām atrodama 14. pozīcijā starp 18 vienībām, bet gados jaunā Artūra Žagara pārstāvētā Badalonas «Divina Seguros Joventut» ar četrām uzvarām 23 mačos ir pēdējā.