Porziņģis jau trenējas sporta zālē

22 gadus vecais liepājnieks jau kādu laiku pārvietojas bez kruķiem. Pagājušajā nedēļā viņš Ziemeļamerikas medijiem atklāja, ka pagaidām nezina konkrētu laiku, kad varētu atgriezties laukumā. Tikmēr ESPN avoti liecina, ka Porziņģis izlaidīs vēl aptuveni deviņus mēnešus. Līdz ar to viņa atgriešanās NBA varētu būt gaidāma ap Ziemassvētkiem.

Operācija Ņujorkas «Knicks» zvaigznei tika veikta Speciālās ķirurģijas slimnīcā Ņujorkā 13. februārī.

Šobrīd Porziņģim rit rehabilitācijas process. Bet laiku viņš velti netērē. Kāds cilvēks nosūtījis Vaitsmenam bildi, kurā redzams Porziņģis izpildām metienus. Fotogrāfija uzņemta Manhetenā, tajā pašā ēkā, kurā dzīvo pats basketbolists.

Someone just sent me this picture of Kristaps Porzingis shooting in the gym at his Manhattan apartment building.



— Yaron Weitzman (@YaronWeitzman) March 18, 2018