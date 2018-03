Hornačeks pārliecināts, ka Porziņģis atlabšanas procesā zina, ko dara

«Tehniski es nezinu, ko ārsti viņam ir atļāvuši darīt,» komentēja Hornačeks. «Ja spēlētājam ir veikta operācija, viņš, protams, ātrāk vēlas atgriezties laukumā un izpildīt metienus.»

Pirmdien sociālajos tīklos klejoja fotogrāfija, kurā redzams, kā Porziņģis basketbola laukumā izpilda metienu pa grozu.

Latvijas izlases spēlētājam operācija tika veikta pirms mēneša, bet tagad viņš jau manīts sporta zālē. Hornačeks pauda pārliecību, ka Porziņģis zina, ko dara.

«Ja viņš stāv uz vietas un izpilda metienu, tas nekādi neietekmēs viņa ceļgalu. Saprotu, ka citi basketbola spēles elementi, viņam esot laukumā, netika izmantoti,» norādīja «Knicks» treneris.

