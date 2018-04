Bertāns un «Spurs» izslēgšanas spēļu pirmajā kārtā tiksies ar NBA čempioni «Warriors»

(Papildināts viss teksts.)

«Spurs» trešdien viesos ar rezultātu 98:122 (26:27, 17:34, 29:29, 26:32) atzina Ņūorleānas «Pelicans» vienības pārākumu, regulāro čempionātu noslēdzot Rietumu konferences septītajā pozīcijā, kamēr «Warriors» vienība bija otrā.

Abas vienības arī pērn tikās izslēgšanas spēlēs, kad Rietumu konferences finālsērijā pārliecinoši ar 4-0 uzvarēja «Warriors» komanda, pēc tam līgas finālā pārspējot arī Klīvlendas «Cavaliers» vienību.

Goldensteitas klubs šosezon izcīnīja 58 uzvaras 82 mačos, tiesa, pēdējā laikā «Warriors» nav klājies pārāk labi, jo līderu traumu dēļ tā tikusi vien pie četrām uzvarām pēdējos desmit mačos.

Bertāns trešdien aizvadītajā mačā spēlēja nepilnas 11 minūtes, kuru laikā guva četrus punktus. Viņš trāpīja abus divpunktu metienus, bet aizmeta garām abus tālmetienus. Tāpat latvietis izcīnīja divas atlēkušās bumbas, pieļāva vienu kļūdu un nopelnīja divas piezīmes, bet viņam esot laukumā «Spurs» ielaida par sešiem punktiem vairāk nekā iemeta.

Latvijas basketbolists laukumā devās noslēdzošajā ceturtdaļā, tobrīd «Spurs» komandai zaudējot ar 72:90.

Sanantonio komandā Lamarkuss Oldridžs, Tonijs Pārkers un Dedžunte Marejs sameta pa 11 punktiem, kamēr «Pelicans» vienībā 23 punktus guva Džrū Holidejs, bet Entonijs Deiviss un Nikola Mirotičs izcēlās attiecīgi ar 22 un 21 punktu, abiem izcīnot arī pa 15 atlēkušajā bumbām.

«Spurs» aizvadīja pagalam neveiksmīgu otro ceturtdaļu, pēc puslaika zaudējot ar 43:61, pēc tam tā arī vairs neatgūstoties, komandai pārtrūkstot divu uzvaru sērijai. Tikmēr «Pelicans» regulāro čempionātu noslēdza ar četrām uzvarām pēc kārtas un sesto vietu Rietumu konferencē, kas «play-off» pirmajā kārtā ļaus tikties ar Portlendas «Trail Blazers».

«Spurs» ar 47 uzvarām 82 spēlēs palika septītā Rietumu konferences kopvērtējuma tabulā.

Bertāns šosezon 77 spēlēs vidēji laukumā pavadīja 14,1 minūti, gūstot 5,9 punktus spēlē, izcīnot vidēji divas atlēkušās bumbas mačā un izdarot vienu piespēli. No spēles viņš uzbruka ar 44% precizitāti, bet no tālmetienu līnijas realizēja 37,3% metienu.

Zīmīgi, ka pērn savā NBA debijas sezonā Bertāns 67 pamatturnīra cīņās vidēji spēlēja 12,1 minūti mačā, gūstot 4,5 punktus, izcīnot 1,7 atlēkušās bumbas un izdarot 0,7 rezultatīvas piespēles, līdz ar to viņam šī sezona individuāli bijusi nedaudz labāka.

Sanantonio vienība NBA izslēgšanas turnīrā tikusi 21.sezonu pēc kārtas.

This is going to be fun. pic.twitter.com/MXGT9Dbwcs— ESPN (@espn) April 12, 2018