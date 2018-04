Porziņģa pārstāvētā «Knicks» atbrīvo galveno treneri Hornačeku

Hornačekam bija spēkā līgums vēl uz nākamo sezonu, taču tagad nolemts to pārtraukt.

Trenerim darbs uzteikts pēc «Knicks» atgriešanās mājās no NBA regulārā čempionāta pēdējās spēles, kurā Ņujorkas klubs trešdien viesos ar rezultātu 110:98 (20:20, 37:17, 27:34, 26:27) uzvarēja līgas vicečempioni Klīvlendas «Cavaliers».

Autoritatīvais Ziemeļamerikas medijs ESPN vēsta, ka kluba prezidents Stīvs Milss un ģenerālmenedžeris Skots Perijs par trenera atbrīvošanu komandai paziņoja mājupceļā no spēles. Tikmēr laikraksts «The New York Post» vēsta, ka oficiāli par Hornačeka atlaišanu kluba vadība plāno paziņot ceturtdien pēcpusdienā.

Tāpat amatu zaudējis arī Hornačeka palīgs Kurts Rembiss, kurš 2016.gada februārī kļuva par «Knicks» galvenā trenera vietas izpildītāju, tobrīd aizstājot atlaisto Deriku Fišeru. Savukārt, kad pirms 2016./2017.gada sezonas amatā stājās Hornačeks, Rembiss kļuva par vienu no viņa asistentiem.

Par to, ka Hornačeks varētu tikt atbrīvots no amata, «The New York Post» vēstīja vēl trešdien.

Divu neveiksmīgu sezonu laikā «Knicks» vienība Hornačeka vadībā izcīnīja 60 uzvaras un piedzīvoja 104 zaudējumus, abās reizēs nespējot sasniegt izslēgšanas turnīru. Tiesa, neveiksmīgi «Knicks» spēlēja arī pirms tam, jo «play-off» tā nav iekļuvusi piecas sezonas pēc kārtas.

Kā potenciālie Hornačeka aizstājēji tiek minēti tādi speciālisti kā Doks Riverss, Marks Džeksons, Deivids Fizdeils un Džeisons Kids. Viņi visi šajā starpsezonā būs brīvie aģenti.

Februārī «Knicks» lielākā zvaigzne Porziņģis sarāva ceļgala krusteniskās saites, tāpēc viņa atgriešanās laukumā tiek gaidīta ap Ziemassvētkiem. Latviešu basketbolists šosezon 48 spēlēs vidēji iemeta 22,7 punktus, būdams «Knicks» rezultatīvākais spēlētājs.

«Knicks» šosezon ar 28 uzvarām 82 spēlēs Austrumu konferencē ieņēma 11.vietu.