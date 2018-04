Hārdens ar 44 punktiem sekmē «Rockets» uzvaru NBA «play-off» ievadā

«Rockets» savā laukumā ar rezultātu 104:101 (27:21, 27:26, 22:25, 28:29) pārspēja Minesotas «Timberwolves», izvirzoties 1-0 vadībā Rietumu konferences ceturtdaļfināla sērijā līdz vienas komandas četrām uzvarām.

Hārdens, kurš ir galvenais favorīts uz NBA regulārā čempionāta MVP jeb vērtīgākā spēlētāja balvu, trāpīja 8 no 14 divpunktu metieniem, 7 no 12 tālmetieniem un 7 no 9 soda metieniem. Tāpat viņa kontā arī 8 rezultatīvas piespēles, 4 atlēkušās bumbas un 2 pārtvertas bumbas.

«Rockets» rindās ar 24 punktiem un 12 atlēkušajām bumbām izcēlās Klints Kapela, bet 14 punktus iemeta Kriss Pols.

«Timberwolves» sastāvā 18 punktus guva Endrū Viginss, 16 pievienoja Deriks Rouzs, pa 15 iemeta Džefs Tīgs un Džamals Kroufords, bet 13 punkti Džimija Batlera kontā.

NBA regulārajā čempionātā «Rockets» bija labākā komanda ar 65 uzvarām 82 mačos, savukārt «Timberwolves» kā pēdējā kvalificējās «play-off» mačiem.

Tikmēr citā duelī Rietumu konferences ceturtdaļfinālā pirmo spēli uzvarējusi Oklahomasitijas «Thunder», kas svētdien savā laukumā ar 116:108 (25:25, 29:23, 27:24, 35:36) pārspēja Jūtas «Jazz».

Uzvarētājiem rezultatīvākais ar 36 punktiem bija Pols Džordžs, 29 punkti, 12 atlēkušās bumbas un 8 rezultatīvas piespēles Raselam Vestbrukam, bet 15 punkti Kristapa Porziņģa bijušajam komandas biedram Karmelo Entonijam.

Pagājušās sezonas fināliste Klīvlendas «Cavaliers» savā laukumā ar 80:98 (14:33, 24:22, 27:18, 15:25) cieta sakāvi pret Indiānas «Pacers», līdz ar to Austrumu konferences ceturtdaļfināla sērijā nokļūstot iedzinējos ar 0-1.

«Pacers» rindās Viktors Oladipo izcēlās ar 32 gūtiem punktiem, bet «Cavaliers» zvaigzne Lebrons Džeimss atzīmējās ar 24 punktiem, 12 rezultatīvām piespēlēm un 10 atlēkušajām bumbām.

Bostonas «Celtics» svētdien mājās ar 113:107 (29:17, 15:30, 26:19, 29:33, 14:8) pagarinājumā uzveica Milvoki «Bucks», Austrumu konferences ceturtdaļfināla sērijā panākot 1-0 vadību.

Els Horfords mājinieku uzvaru sekmēja ar 24 punktiem un 12 izcīnītām atlēkušajām bumbām.

Rietumu konferences ceturtdaļfināli:

Hjūstonas «Rockets» - Minesotas «Timberwolves»; sērijā 1-0

Oklahomasitijas «Thunder» - Jūtas «Jazz»; sērijā 1-0

Portlendas «Trail Blazers» - Ņūorleānas «Pelicans»; sērijā 1-0

Goldensteitas «Warriors» - Sanantonio «Spurs»; sērijā 1-0

Austrumu konferences ceturtdaļfināli:

Toronto «Raptors» - Vašingtonas «Wizards»; sērijā 1-0

Klīvlendas «Cavaliers» - Indiānas «Pacers»; sērijā 0-1

Filadelfijas «76ers» - Maiami «Heat»; sērijā 1-0

Bostonas «Celtics» - Milvoki «Bucks»; sērijā 1-0

Pagājušajā sezonā NBA finālā uzvarēja «Warriors», kas sērijā ar 4-1 pārspēja «Cavaliers». Šīs abas komandas finālā spēlēja iepriekšējos trijos gados pēc kārtas. 2015. gadā uzvarēja Goldensteita, bet 2016. gadā Klīvlenda.