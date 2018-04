Lebrons Džeimss gūst 46 punktus NBA «play-off» otrajā mačā

«Cavaliers» savā laukumā ar rezultātu 100:97 (33:18, 25:28, 16:21, 26:30) pārspēja Indiānas «Pacers», Austrumu konferences ceturtdaļfināla sērijā līdz vienas komandas 4 uzvarām panākot neizšķirtu 1-1.

Uzvarētāju labā Džeimss guva 46 punktus, realizējot 15 no 19 divpunktu metieniem, 2 no 5 tālmetieniem un 10 no 13 soda metieniem. Viņa kontā arī 12 atlēkušās bumbas, 5 rezultatīvas piespēles un 2 pārtvertas bumbas.

Džeimss mača ievadā guva «Cavaliers» pirmos 16 punktus, tikmēr «Pacers» komanda bija atbildējusi tikai ar 1 punktu.

«Pacers» mača gaitā atspēlējās no -18 un panāca rezultātu 92:95, kad bija atlikusi 51 sekunde mača pamatlaikā, taču Klīvlenda nosargāja uzvaru.

«Cavaliers» labā 15 punktus guva Kevins Lavs, bet 12 pievienoja Kails Korvers, tikmēr «Pacers» rindās rezultatīvākais ar 22 punktiem bija Viktors Oladipo.

Savukārt Rietumu konferences ceturtdaļfināla sērijā 2-0 pārsvaru panākusi regulārā čempionāta uzvarētāja Hjūstonas «Rockets», kas ar 102:82 (16:23, 37:17, 25:18, 22:24) pārspēja Minesotas «Timberwolves».

Uzvarētāju sastāvā 27 punktus guva Kriss Pols, 21 punkts un 12 atlēkušās bumbas Džeralda Grīna kontā, 15 pievienoja Trevors Ariza, bet regulārā čempionāta rezultatīvākais spēlētājs Džeimss Hārdens atzīmējās tikai ar 12 punktiem.

«Timberwolves» rindās ar 16 punktiem izcēlās serbs Nemanja Bjelica, 13 iemeta Endrū Viginss, bet 11 pievienoja Džimijs Batlers.

Tikmēr neizšķirtu 1-1 Rietumu konferences ceturtdaļfināla sērijā panākusi Jūtas «Jazz», kas viesos ar 102:95 (26:25, 27:21, 21:33, 28:16) uzveica Oklahomasitijas «Thunder».

«Jazz» labā 28 punktus guva debitants Donovans Mičels, 22 punkti un 9 rezultatīvas piespēles spāņu saspēles vadītāja Rikija Rubio kontā, 20 punkti un 16 atlēkušās bumbas Derika Feivora rēķinā, bet 13 punkti un 15 atlēkušās bumbas franču centra Rūdija Gobēra kontā.

«Tunder» rindās Rasels Vestbruks izcēlās ar 19 punktiem, 13 rezultatīvām piespēlēm un 9 atlēkušajām bumbām, 18 punkti un 10 atlēkušās bumbas Pola Džordža kontā, bet Karmelo Entonijs izcēlās ar 17 punktiem un 9 atlēkušajām bumbām.

Rietumu konferences ceturtdaļfināli

Hjūstonas «Rockets» - Minesotas «Timberwolves»; sērijā 1-0

Oklahomasitijas «Thunder» - Jūtas «Jazz»; sērijā 1-1

Portlendas «Trail Blazers» - Ņūorleānas «Pelicans»; sērijā 0-2

Goldensteitas «Warriors» - Sanantonio «Spurs»; sērijā 2-0

Austrumu konferences ceturtdaļfināli

Toronto «Raptors» - Vašingtonas «Wizards»; sērijā 2-0

Klīvlendas «Cavaliers» - Indiānas «Pacers»; sērijā 1-1

Filadelfijas «76ers» - Maiami «Heat»; sērijā 1-1

Bostonas «Celtics» - Milvoki «Bucks»; sērijā 2-0

Pagājušajā sezonā NBA finālā uzvarēja «Warriors», kas sērijā ar 4-1 pārspēja «Cavaliers». Šīs abas komandas finālā spēlēja iepriekšējos trijos gados pēc kārtas. 2015. gadā uzvarēja Goldensteita, bet 2016. gadā Klīvlenda.