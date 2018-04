Bogdanovičam 30 punkti «Pacers» uzvarā pār «Cavaliers»

«Pacers» uzvaru izcīnīja ar rezultātu 92:90 (20:31, 20:26, 23:12, 29:21), panākot 2-1 vadību Austrumu konferences ceturtdaļfināla sērijā. Indiānas klubam mača gaitā izdevās atspēlēt 17 punktu starpību.

Uzvarētāju rindās lielisku spēli aizvadīja Bogdanovičs, kurš realizēja 7 no 9 tālmetieniem, 4 no 6 divpunktu metieniem un 1 no 3 soda metieniem, kā arī izcīnīja 4 atlēkušās bumbas.

Vēl «Pacers» labā 18 punktus iemeta Viktors Oladipo, kurš atzīmējās arī ar 7 rezultatīvām piespēlēm un 6 atlēkušajām bumbām.

Tikmēr «Cavaliers» rindās Lebrons Džeimss izcēlās ar 28 punktiem, 12 atlēkušajām bumbām un 8 rezultatīvām piespēlēm, savukārt Kevins Lavs iemeta 19 punktus.

Citā duelī Vašingtonas «Wizards» ar rezultātu 122:103 (30:29, 39:32, 32:21, 21:21) pārspēja Toronto «Raptors», izcīnot pirmo uzvaru Austrumu konferences ceturtdaļfināla sērijā.

Uzvarētāju sastāvā Bredlijs Bīls un Džons Vols katrs iemeta 28 punktus, bet 16 pievienoja Polijas basketbolists Marcins Gortats. Vols arī atzīmējās ar 14 rezultatīvām piespēlēm.

Savukārt «Raptors» komandā 23 punktus guva Demars Derouzens, 19 iemeta Kails Laurijs, bet lietuvietis Jons Valančūns izcēlās ar 14 gūtiem punktiem.

Vēl vienā Austrumu konferences ceturtdaļfināla duelī pirmo uzvaru izcīnīja Milvoki «Bucks», kas pārspēja Bostonas «Celtics» ar 116:92 (27:12, 31:23, 27:32, 31:25).

«Bucks» labā 23 punktus guva Kriss Midltons, 19 iemeta Jannis Adetokunbo, bet pa 17 pievienoja Eriks Bledso un Džabari Pārkers.

«Celtics» rindās ar 16 punktiem rezultatīvākais bija Els Horfords, bet Gregs Monro izcēlās ar 15 punktiem un 12 izcīnītām atlēkušajām bumbām.

Rietumu konferences ceturtdaļfināli

Hjūstonas «Rockets» - Minesotas «Timberwolves»; sērijā 2-0

Oklahomasitijas «Thunder» - Jūtas «Jazz»; sērijā 1-1

Portlendas «Trail Blazers» - Ņūorleānas «Pelicans»; sērijā 0-3

Goldensteitas «Warriors» - Sanantonio «Spurs»; sērijā 3-0

Austrumu konferences ceturtdaļfināli

Toronto «Raptors» - Vašingtonas «Wizards»; sērijā 2-1

Klīvlendas «Cavaliers» - Indiānas «Pacers»; sērijā 1-2

Filadelfijas «76ers» - Maiami «Heat»; sērijā 2-1

Bostonas «Celtics» - Milvoki «Bucks»; sērijā 2-1

Pagājušajā sezonā NBA finālā uzvarēja «Warriors», kas sērijā ar 4-1 pārspēja «Cavaliers». Šīs abas komandas finālā spēlēja iepriekšējos trijos gados pēc kārtas. 2015. gadā uzvarēja Goldensteita, bet 2016. gadā Klīvlenda.