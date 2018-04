NBA spēlētājam piespriež 15 000 dolāru sodu par kāpšanu uz pretinieka sejas maskas

Incidents notika ceturtdien Austrumu konferences ceturtdaļfināla trešajā spēlē, kurā ar 128:108 uzvarēja «76ers».

Vienā no epizodēm uz parketa nokrita Embīda maska, kurš ar to ir spiests spēlēt pēc sejas traumas, savukārt Vinslovs tai speciāli uzkāpa virsū.

«Džastiss uzkāpa uz tās un abām rokām centās to pārplēst, taču viņš nezināja, ka man to ir kādas 50, tā ka viņam vairāk jāpacenšas, lai dabūtu mani prom no šīs sērijas,» pēc trešās spēles sacīja Embīds.

Zīmīgi, ka Embīdam šī bija pirmā «play-off» spēle karjerā, centram izceļoties ar 23 punktiem. Pirms tam viņš bija spiests izlaist iepriekšējās desmit spēles lauzta sejas kaula dēļ. Tādējādi atgriešanās maču pret «Heat» viņam nācās aizvadīt ar karbona aizsargmasku.

«76ers» treneris Brets Brauns notikušo nekomentēja, vien teica, ka tas tikai pierāda izslēgšanas spēļu intensitāti.

Šajā sezonā Embīda krekli ir nākamie pirktākie NBA pēc septītajā vietā esošā Kristapa Porziņģa krekliem.

Sērijā līdz četrām uzvarām «76ers» ir vadībā ar 2-1. Ceturtā spēle notiks sestdien.