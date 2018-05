Fizdeils oficiāli kļuvis par Porziņģa un «Knicks» galveno treneri

Līdz ar to Fizdeils kļuvis par 29.galveno treneri «Knicks» vēsturē.

Informācija, ka 43 gadus vecais Fizdeils kļūs par «Knicks» galveno treneri, bija jau pagājušajā nedēļā, bet tagad vienošanās izziņota oficiāli.

«Deivids ir gaišs un radošs basketbola prāts, kuru NBA visi ciena. Esmu pārliecināts, ka kluba prezidents Stīvs Milss un ģenerālmenedžeris Skots Perijs ir atraduši īsto treneri, kurš vedīs komandu pretī panākumiem, ko mūsu lojālie fani ir pelnījuši,» paziņojumā citēts «Knicks» īpašnieks Džims Dolans.

Lai arī līguma detaļas netiek izpaustas, neoficiāla informācija liecina, ka vienošanās panākta uz četrām sezonām.

OFFICIAL: Welcome to the family, Coach Fizdale. #NewYorkForever— NEW YORK KNICKS (@nyknicks) May 7, 2018